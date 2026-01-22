Довіра остаточно підірвана: які слова Трампа викликали сумніви у союзників

Лідери Євросоюзу досить скептично сприйняли заяву президента США Дональда Трампа про відміну загрози ввести мита на товари країн, які підтримали Данію перед територіальними зазіханнями адміністрації США. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зазначають, віце-канцлер Німеччини Ларс Клінгбайль вважає, що поки рано робити висновки про те, що конфлікт, що назріває, між США і ЄС закінчився.

"Після останніх кількох днів, повних суперечок, нам слід почекати і подивитися, яких істотних угод буде досягнуто між (генеральним секретарем НАТО — ред.) Марком Рютте і Трампом", — заявив він.

Представник ЄС, який брав участь у переговорах щодо Гренландії, заявив "Politico", що він би скептично поставився до того, щоб називати це фантастичною новиною.

"Ми не можемо жити своїм життям або керувати своїми країнами, ґрунтуючись на повідомленнях у соціальних мережах", — наголосив політик.

Ще один представник ЄС, який погодився спілкуватися з журналами на умовах анонімності, пов'язав пом'якшення позиції американського президента із зусиллями генсека Марка Рютте, який "налагодив тісні особисті стосунки із президентом США та виконує свою роботу".

Читайте також на порталі "Коментарі" — рамкова угода щодо Гренландії, яку президент США Дональд Трамп обговорив з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, не передбачає передачі острова під контроль Вашингтона. Про це повідомляє Axios з посиланням на два джерела, ознайомлені зі змістом пропозиції.



