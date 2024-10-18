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Дрон нарушил воздушное пространство Румынии: Генсек НАТО сделал резкое заявление

Генсек НАТО Рютте требует от Румынии защитить свое небо от иностранных БПЛА и ракет

18 октября 2024, 17:25
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Черновалова Кристина

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Румынию принять более решительные меры для защиты своего воздушного пространства после недавнего инцидента с нарушением границ страны неизвестным объектом. По его словам, Альянс стремится продемонстрировать солидарность со странами-членами и подчеркнуть важность защиты их неба в условиях продолжающейся войны в Украине.

Дрон нарушил воздушное пространство Румынии: Генсек НАТО сделал резкое заявление

Генсек НАТО Марк Рютте

"Ввиду войны России против Украины, которая привела к нарушению воздушного пространства стран НАТО, в частности Румынии, я хочу сказать: НАТО проявляет свою солидарность, и также мы призываем румынские власти эффективно ответить на этот инцидент", сказал Рютте.

Накануне румынские военные подняли истребители после того, как в их воздушное пространство влетел неизвестный летательный объект, вероятно беспилотник или ракета. Это вызвало беспокойство у власти и союзников Румынии, ведь такие случаи участились из-за близости к зоне боевых действий.

Румыния, находящаяся на восточных границах НАТО, играет важную роль в сдерживании угроз России. Поэтому НАТО призывает страну усилить свою противовоздушную оборону, а также увеличить количество истребителей и модернизировать системы защиты.

Читайте на портале "Комментарии" - Генеральный секретарь Марк Рютте заявил, что Украина в будущем присоединится к Альянсу и станет его 33 или 34 членом. По его словам, это решение было принято в Вашингтоне, однако теперь все зависит от хронологии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".                                           



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