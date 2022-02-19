"Думал, что расколет нацию": Финляндия сравнила Путина со Сталиным

Президент Финляндии в субботу, 19 февраля, сравнил нынешнее отношение России к Украине с попыткой советского диктатора Иосифа Сталина разделить Финляндию перед вторжением в 1939 году. Об этом сообщает Reuters.

Президент Финляндии Саули Ниинисто - фото из открытых источников

"Все происходящее в Украине, все, что сейчас происходит в западном мире, напоминает мне то, что произошло в Финляндии. Сталин думал, что он расколет нацию, и легко пойдет и вторгнется в Финляндию. Вышло совсем наоборот. Люди объединились, и то же самое мы видим в Украине ", – сказал президент Саули Ниинисто на конференции по безопасности в Мюнхене.

Финляндия, являвшаяся частью Российской империи с 1809 по 1917 год, оказывала сопротивление первоначальному советскому вторжению в 1939 году. Позже северная страна перешла на сторону нацистской Германии в течение большей части Второй мировой войны и потеряла часть своей довоенной территории в Советском Союзе.

Во время холодной войны Финляндия была нейтральной между Западом и Советским Союзом.

Как сообщали ранее "Комментарии", украинские депутаты от "Слуги народа" и иностранные журналисты попали под обстрел на передовой вдоль линии столкновения на Донбассе. Обстрел произошел около Новолуганского, где работали иностранные журналисты.

Также "Комментарии" писали, что на Донбассе снова обострение: боевики обстреливают села и применили беспилотник. Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, расположенные в Луганской и Донецкой областях. На Донбассе зафиксировано 50 обстрелов. По обнародованной информации, на 22.00 17 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 50 нарушений, в 39 из них применялось, запрещенное минскими договоренностями, вооружение.

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