"Думал, что расколет нацию": Финляндия сравнила Путина со Сталиным

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Карина Ожерельева
Президент Финляндии в субботу, 19 февраля, сравнил нынешнее отношение России к Украине с попыткой советского диктатора Иосифа Сталина разделить Финляндию перед вторжением в 1939 году. Об этом сообщает Reuters.
Президент Финляндии Саули Ниинисто - фото из открытых источников
Финляндия, являвшаяся частью Российской империи с 1809 по 1917 год, оказывала сопротивление первоначальному советскому вторжению в 1939 году. Позже северная страна перешла на сторону нацистской Германии в течение большей части Второй мировой войны и потеряла часть своей довоенной территории в Советском Союзе.
Во время холодной войны Финляндия была нейтральной между Западом и Советским Союзом.
Как сообщали ранее "Комментарии", украинские депутаты от "Слуги народа" и иностранные журналисты попали под обстрел на передовой вдоль линии столкновения на Донбассе. Обстрел произошел около Новолуганского, где работали иностранные журналисты.
Также "Комментарии" писали, что на Донбассе снова обострение: боевики обстреливают села и применили беспилотник. Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, расположенные в Луганской и Донецкой областях. На Донбассе зафиксировано 50 обстрелов. По обнародованной информации, на 22.00 17 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 50 нарушений, в 39 из них применялось, запрещенное минскими договоренностями, вооружение.
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