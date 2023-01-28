Эксруководитель НАТО стал президентом Чехии

На президентских выборах в Чехии Петр Павел набрал более 58 % голосов , а его оппонент – бывший премьер Андре и Бабиш – почти 42 % голосов избирателей. Будущий чешский президент Петр Павел активно поддерживает Украину, отражающую российскую агрессию вот уже почти год, пишут "Комментарии".



Петр Павел выиграл президентские выборы в Чехии. Фото: Генерал Петр Павел з женой Євой Павловой

"Я хотел бы поблагодарить тех, кто проголосовал за меня, а также тех, кто не проголосовал, но пришел на выборы, потому что они дали понять, что уважают демократию и заботятся об этой стране. Я вижу, что на этих выборах победили такие ценности, как правда, достоинство, уважение и смирение", – сказал Павел.

Ключевыми избирательными постулатами 61-летнего Павела были тесные союзнические связи Чехии с НАТО и ЕС – это контрастирует с попытками Земана ориентироваться на Китай и Россию. Он выступает за введение Чехией евро – общей денежной единицы Евросоюза – и он сможет это, очевидно, протолкнуть, потому что в обязанности президента Чехии входит назначение председателя Центробанка.

Что важно для украинцев Павел поддерживает военную помощь Украине и даже сам собирал средства по собственной инициативе. Его считают большим другом Украины.

"Солидарность должна быть даже ценой временного понижения комфорта нашей жизни. Война в Украине – это и наша война, потому что касается нас. Мы не являемся прямым участником боевых действий, но это не значит, что эта война не наша. Это война за будущее международных отношений, за будущее безопасной Европы", – говорил Павел во время теледебатов перед вторым туром выборов.

Ранее в качестве главы Военного комитета НАТО Павел был инициатором установления "горячей линии" с российским Генштабом и контактировал с начальником российского Генштаба генералом Валерием Герасимовым в 2017 году. Тогда обсуждали Крым после оккупации полуострова Россией в 2014 году и войны на Донбассе. Как глава Военного комитета НАТО Павел побывал в Украине в 2018 году.

Из биографии Петра Павела: в 1991 году перешел в военную разведку, в 1993 году сыграл важную роль в спасении группы французских миротворцев во время войны в Хорватии, в 2002 году стал бригадным генералом и командующим спецвойск, в 2012-2015 годах. А в 2015-2018 годах был первым представителем посткоммунистической страны во главе Военного комитета НАТО.

Жена Петр Павела также является кадровой военной – Ева Павлова является подполковником в отставке.

Как сообщает агентство Reuters, Андрей Бабиш признал поражение на выборах и поздравил Петр Павела с победой в своей речи перед поклонниками.

Как писали "Комментарии", правительство Чехии на уровне государства разработало свои меры в рамках вспомогательного плана для Украины. Ежегодное их финансирование в объеме более 20 млн. евро будет рассчитано на 2023-2025 годы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!