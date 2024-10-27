Ермак назвал страны, на которые Россия может напасть следующими

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сделал острое заявление о потенциальных последствиях нерешительности в ответ на российскую агрессию. Вовлечение Северной Кореи в войну против Украины, по словам Ермака, может стать предвестником дальнейшей эскалации конфликта, который может перекинуться на другие европейские страны.

Андрей Ермак / Фото: Associated Press

"Я жду, чтобы узнать больше об их военной силе, прежде чем придавать конкретные цифры. Мы знаем, что они уже на территории России и готовы участвовать в боевых действиях, наши союзники это подтверждают и говорят это из Москвы. Но политический сценарий и смысл войны, вызванные российской агрессией, безусловно, полностью изменяются. стран Балтии и угрожает дружественным странам на Балканах, которые, в свою очередь, говорят, что они очень озабочены. Если Украина не заблокирует вторжение, они будут следующими", — сказал он.

Ермак подчеркнул, что нерешительность в ответах может создать угрозу не только Украине, но и странам Балтии и Балкан. По его словам, если Украина не сможет умерить агрессию, следующей целью России могут стать эти регионы.

"Де-факто можно сказать, что Северная Корея участвует в этом конфликте. Де-юре официального объявления войны Пхеньяном не было, но де-факто они присоединились к военной агрессии против нашей страны, продолжающемуся уже десятилетие конфликту", — добавил он. .

Ранее "Комментарии" писали, что глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Corriere Della Sera рассказал о том, как украинские войска смогли продемонстрировать слабые стороны российских военных во время операции в Курской области.