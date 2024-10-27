Ермак назвал страны, на которые Россия может напасть следующими

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сделал острое заявление о потенциальных последствиях нерешительности в ответ на российскую агрессию. Вовлечение Северной Кореи в войну против Украины, по словам Ермака, может стать предвестником дальнейшей эскалации конфликта, который может перекинуться на другие европейские страны.
Андрей Ермак / Фото: Associated Press
Ермак подчеркнул, что нерешительность в ответах может создать угрозу не только Украине, но и странам Балтии и Балкан. По его словам, если Украина не сможет умерить агрессию, следующей целью России могут стать эти регионы.
Ранее "Комментарии" писали, что глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Corriere Della Sera рассказал о том, как украинские войска смогли продемонстрировать слабые стороны российских военных во время операции в Курской области.
Новости