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Ермак назвал страны, на которые Россия может напасть следующими

Ермак предупреждает: без жесткого ответа на действия России Европа может оказаться под угрозой

сегодня, 15:10
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Черновалова Кристина

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сделал острое заявление о потенциальных последствиях нерешительности в ответ на российскую агрессию. Вовлечение Северной Кореи в войну против Украины, по словам Ермака, может стать предвестником дальнейшей эскалации конфликта, который может перекинуться на другие европейские страны.

Ермак назвал страны, на которые Россия может напасть следующими

Андрей Ермак / Фото: Associated Press

"Я жду, чтобы узнать больше об их военной силе, прежде чем придавать конкретные цифры. Мы знаем, что они уже на территории России и готовы участвовать в боевых действиях, наши союзники это подтверждают и говорят это из Москвы. Но политический сценарий и смысл войны, вызванные российской агрессией, безусловно, полностью изменяются. стран Балтии и угрожает дружественным странам на Балканах, которые, в свою очередь, говорят, что они очень озабочены. Если Украина не заблокирует вторжение, они будут следующими", — сказал он.

Ермак подчеркнул, что нерешительность в ответах может создать угрозу не только Украине, но и странам Балтии и Балкан. По его словам, если Украина не сможет умерить агрессию, следующей целью России могут стать эти регионы.

"Де-факто можно сказать, что Северная Корея участвует в этом конфликте. Де-юре официального объявления войны Пхеньяном не было, но де-факто они присоединились к военной агрессии против нашей страны, продолжающемуся уже десятилетие конфликту", — добавил он. .

Ранее "Комментарии" писали, что глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Corriere Della Sera рассказал о том, как украинские войска смогли продемонстрировать слабые стороны российских военных во время операции в Курской области.



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Источник: https://www.corriere.it/esteri/24_ottobre_27/yermak-intervista-93e69859-37b9-4b67-9b0d-042e4e5cdxlk.shtml
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