ЕС может закрыть двери для украинских мужчин: где готовят громкий пересмотр правил защиты

В Европейском Союзе началась дискуссия, которая может существенно изменить правила пребывания украинских граждан в странах сообщества. На встрече министров внутренних дел ЕС в Люксембурге впервые официально обсуждается возможность ограничения доступа к временной защите для украинских мужчин призывного возраста.

Украинские мужчины в ЕС. Фото: из открытых источников

Инициатором идеи выступила Австрия. Глава МВД страны Герхард Карнер заявил, что после марта 2027 года мужчины в возрасте от 23 до 60 лет не должны автоматически получать статус временной защиты на территории Евросоюза. По его мнению, Украина нуждается в этих гражданах не только для укрепления обороноспособности, но и для восстановления и поддержки экономики.

Речь идет о механизме временной защиты, который был запущен после начала полномасштабной войны и позволил миллионам украинцев быстро получить право на проживание, работу и социальную поддержку в странах ЕС без прохождения сложных процедур получения убежища.

При этом предлагаемые изменения, как ожидается, не затронут украинцев, уже находящихся на территории Евросоюза. Обсуждение касается только новых заявителей после завершения действия нынешнего режима защиты.

В европейских столицах признают, что вопрос остается крайне чувствительным. Однако предварительные консультации показали: ряд государств готов поддержать идею ограничения автоматического предоставления статуса мужчинам призывного возраста.

Параллельно эксперты Еврокомиссии и профильные рабочие группы уже анализируют возможные юридические механизмы внедрения новых правил. Среди вариантов рассматривается использование отметок о законном пересечении украинской границы как одного из критериев для получения защиты.

Обсуждение только начинается, однако сама постановка вопроса свидетельствует о том, что Европа постепенно готовится к новому этапу миграционной политики в отношении украинских беженцев. Решения, которые будут приниматься в ближайшие месяцы, способны повлиять на судьбу сотен тысяч граждан Украины по всему ЕС.

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