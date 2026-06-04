ЄС може зачинити двері для українських чоловіків: де готують гучний перегляд правил захисту

У Європейському Союзі розпочалася дискусія, яка може суттєво змінити правила перебування українських громадян у країнах спільноти. На зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС у Люксембурзі вперше офіційно обговорюється можливість обмеження доступу до тимчасового захисту українських чоловіків призовного віку.

Українські чоловіки в ЄС. Фото: з відкритих джерел

Ініціатором ідеї виступила Австрія. Глава МВС країни Герхард Карнер заявив, що після березня 2027 року чоловіки віком від 23 до 60 років не повинні автоматично набувати статусу тимчасового захисту на території Євросоюзу. На його думку, Україна потребує цих громадян не лише для зміцнення обороноздатності, а й для відновлення та підтримки економіки.

Йдеться про механізм тимчасового захисту, який було запущено після початку повномасштабної війни та дозволив мільйонам українців швидко отримати право на проживання, роботу та соціальну підтримку в країнах ЄС без проходження складних процедур отримання притулку.

При цьому запропоновані зміни, як очікується, не торкнуться українців, які вже перебувають на території Євросоюзу. Обговорення стосується лише нових заявників після завершення чинності нинішнього режиму захисту.

У європейських столицях визнають, що питання залишається вкрай чутливим. Однак попередні консультації показали: низка держав готова підтримати ідею обмеження автоматичного надання статусу чоловікам призовного віку.

Паралельно експерти Єврокомісії та профільні робочі групи вже аналізують можливі юридичні механізми впровадження нових правил. Серед варіантів розглядається використання відміток про законне перетин українського кордону як одного з критеріїв для отримання захисту.

Обговорення лише розпочинається, проте сама постановка питання свідчить про те, що Європа поступово готується до нового етапу міграційної політики щодо українських біженців. Рішення, які будуть ухвалюватися найближчими місяцями, здатні вплинути на долю сотень тисяч громадян України по всьому ЄС.

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