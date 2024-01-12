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ЕС планирует морскую операцию вблизи Йемена: что известно

Евросоюз размышляет над военной операцией недалеко от Йемена

сегодня, 21:50
Автор:
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Марьян Ощановский
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Европейский Союз планирует разработать новую морскую операцию, которая гарантирует безопасное коммерческое судоходство в Красном море, которому грозят атаки йеменских хуситов. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на документ Европейской службы внешних дел, передает портал "Комментарии".

ЕС планирует морскую операцию вблизи Йемена: что известно

ЕС хочет усилить безопасность в Красном море. Фото из открытых источников

Согласно документам, к которым получили доступ журналисты, Евросоюз намерен спланировать новую операцию, которая будет действовать от Красного моря до Персидского залива.

По информации издания, морская операция может начаться уже в конце февраля этого года.

Отмечается, что не названные европейские дипломаты сообщили, что план обеспечения безопасности в Красном море будет обсуждаться на следующей неделе на заседании Комитета Евросоюза по вопросам международной политики и безопасности.

Politico отмечает, что неизвестно, какие европейские страны предоставят военные корабли для операции.

При этом издание добавляет, что крайне маловероятно, что военную операцию Евросоюза поддержит Испания, ранее выступавшая против планов использовать в Красном море существующую операцию "Аталанта".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США и Британия нанесли серию авиаударов по центрам хранения вооружения и баз для обучения хуситов в Йемене. Удары наносились сразу по нескольким городам с применением морского и авиационного вооружения. По информации СМИ, удары по группировке хуситов в западной части Йемена наносятся американскими и британскими самолетами, а также ракетами наземного нападения "Томагавк", запущенными с кораблей ВМС США в Красном море.



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Источник: https://www.politico.eu/article/eu-make-muddled-response-crisis-red-sea/
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