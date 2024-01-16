ЕС запускает процедуру конфискации активов РФ: что известно

Страны Европейского Союза приступили к реализации предложения Еврокомиссии по использованию в интересах Украины доходов, полученных от $300 млрд замороженных активов Центрального банка России. Об этом заявил изданию Newsroom министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем, передает портал "Комментарии".

Конфискация российских активов в Европе. Фото из открытых источников

Винсент ван Петегем и его европейские коллеги подтвердили "твердое намерение быстро продвигаться в этом вопросе".

Министр финансов Бельгии заявил, что работа на техническом уровне уже началась и европейцы собираются добиться быстрого прогресса в вопросе изъятия российских активов в интересах Украины.

Как известно, активы Центробанка России в размере $300 млрд. заморозили страны G7 и Австралия после начала вторжения РФ в Украину в 2022 году. Более 220 млрд долларов российских средств хранятся в Евросоюзе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов. Оккупанты ускорили процедуру раздачи российских паспортов в захваченных регионах. Наличие паспорта РФ сейчас является основным условием проживания на временно оккупированных территориях. Захватчики ввели обязательный военный учет для мужчин. Теперь обратиться в оккупационные администрации могут только те мужчины, которые зарегистрированы в военкомате.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.

