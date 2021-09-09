Еще две страны открыли свои границы для украинских туристов

Пара государств на севере Европы открывает границы для украинцев, которые прошли вакцинацию. Об этом сообщается на канале "Коронавирус. Инфо" в Viber.

Названы условия вьезда для украинцев, фото из открытых источников

Известно, что Норвегия и Финляндия будут принимать вакцинированных туристов из Украины. По информации Министерства иностранных дел Норвегии, въезд на территорию страны разрешено тем, кто имеет EU Digital COVID Certificate. Если гражданин не имеет такого сертификата, выданного Украиной в соответствии с системой "Единый государственный портал электронных услуг", тогда он должен на таможне показать негативный ПЦР-тест.

Тест должен быть сделан в течение последних 24 часов. Затем в пограничном пункте пропуска или в аэропорту сдать тест на COVID-19 и пройти обязательную электронную регистрацию путешествия в цифровом реестре путешествий. После чего турист остается на карантине в отеле в течение 10 дней.

COVID-сертификаты, выданные Украиной в приложения "Дия" после присоединения к системе EU Digital COVID Certificate | European Commission (europa.eu), признаются на территории Норвегии в соответствии с рекомендациями Европейской Комиссии.

С 12 сентября 2021 Норвегия откроет въезд для некоторых категорий граждан Украины из числа родственников.



Финляндия требует предоставлять сертификат о вакцинации двумя дозами, после которой прошло минимум две недели. Также разрешено показывать негативный ПЦР-тест и подтверждение о том, что человек переболел COVID-19, если у иностранца есть уважительна причина для пересечения границы.

Финляндия признает следующие вакцины: Comirnaty (Pfizer-BionTech), COVID-19 Vaccine Spikevax (предварительно Moderna), Vaxzevria (предварительно COVID-19 Vaccine AstraZeneca) COVID-19 Vaccine, Janssen (Johnson & Johnson), BIBP / Sinopharm, COVISHIELD, CoronaVac.

Больше информации о въезде в страны ищите на интерактивной карте Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", ВОЗ призывает страны не вакцинировать население в третий раз.





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