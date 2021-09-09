Еще одна страна стала доступной для туристов из Украины

С 9 сентября для туристов и гостей из Украины открылась Польша. Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Польский флаг, фото "culture.pl"

В Польше граждан Украины добавили к категории лиц, которым с 9 сентября разрешен въезд. Обязательного карантина можно избежать, если иметь при себе негативный ПЦР-тест или документальное подтверждение того, что переболели. Для вакцинированных граждан въезд будет свободным.

"Мы продолжаем открывать мир для украинцев. На сегодня для граждан Украины при различных условиях открытые границы 133 стран мира. Эта цифра будет продолжать расти", — сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Между тем в МИД напоминают, что конкретные условия для въезда к каждой стране могут отличаться. Перечень стран в которые разрешен въезд и что для этого нужно можно проверять на интерактивной карте на сайте ведомства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Норвегия и Финляндия будут принимать вакцинированных туристов из Украины. По информации Министерства иностранных дел Норвегии, въезд на территорию страны разрешен тем, кто имеет EU Digital COVID Certificate. Если гражданин не имеет такого сертификата, выданного Украине в соответствии с системой "Единый государственный портал электронных услуг", тогда он должен на таможне показать негативный ПЦР-тест. Тест должен быть сделан в течение последних 24 часов.

COVID-сертификаты, выданные Украиной в приложения "Дія" после присоединения к системе EU Digital COVID Certificate | European Commission (europa.eu), признаются на территории Норвегии в соответствии с рекомендациями Европейской Комиссии.

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