Еще одна страна запретила въезд для Патриарха Кирилла

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна ввел в действие список из 58 человек, которым запрещен въезд в балтийскую страну, в частности, запрет касается главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Postimees.



Патриарх Кирилл. Фото из открытых источников

Маргус Цахкна утверждает, что соответствующее решение было принято из-за серьезных нарушений прав человека, совершаемых лицами, попавшими в список.

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"Патриарх Кирилл является одним из крупнейших носителей и сторонников путинской идеологии. Давно пора было внести его в черный список", — заявил Цахкна и добавил, что российский патриарх "оправдывал и разжигал войну против Украины".

Министр иностранных дел также призвал другие страны поддержать пример Эстонии и ввести запреты сторонникам и исполнителям режима Путина.

Напомним, что ранее санкции против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла ввели Великобритания, Канада, Чехия, Литва и другие страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что четыре области Украины запретили деятельность московского патриархата на своей территории, в частности, это касается Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Житомирской областей.

Также "Комментарии" писали о премьере Эстонии Каю Каллас, которая отреагировала на заявления бывшего генсека НАТО Андерса Расмуссена, сообщавшего о возможной отправке войск НАТО в Украину. Лидер Эстония рассказала, что военный альянс не проводил обсуждений этого вопроса и ни одна страна не заявляла об идее введения своих войск в Украину.



