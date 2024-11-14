Если не НАТО, то кто: какую политику по безопасности должна выстраивать Украина

Какой бы ни была власть в США, вопрос членства в НАТО для Украины всегда будет оставаться чрезвычайно важным.

Украина - союзник НАТО. Фото из открытых источников

"На сегодняшний день существует только два надежных компонента безопасности: либо быть членом НАТО, либо иметь ядерное оружие. Третьего пути не существует. Третий путь – жить в зоне риска и ожидания очередной эскалации без возможности нормально развиваться, восстанавливать страну и привлекать инвестиции", — подчеркнул политолог Александр Антонюк.

По мнению политолога, администрация Дональда Трампа планирует отложить в долгий ящик вопрос вступления Украины в НАТО.

"Пока перспективы членства в НАТО достаточно туманны, Украина должна выстраивать собственную политику безопасности. Одним из надежных вариантов может быть заключение промежуточного соглашения о безопасности с отдельными странами НАТО, как это сделал Израиль. Украина вместе с Польшей, Великобританией и Турцией может сформировать европейский региональный блок по безопасности. Создание соответствующего блока кажется очень перспективным направлением ввиду того, что в ближайшие годы Евросоюз может охватить кризис и политическая турбулентность", — заявил эксперт.

По словам Александра Антонюка, основание европейского блока по безопасности – это шаг на опережение, который сможет усилить и ЕС, и Украину.

"Если будет создан такой блок, вопрос членства Украины в НАТО станет техническим, а не политическим. А если учесть, что в создании более глобального блока могут быть заинтересованы Южная Корея и Япония, Украина может оказаться у истоков проекта, который существенно усилит НАТО", — добавил политолог.