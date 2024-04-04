Если РФ прорвет оборону в Одессе, Молдова окажется под угрозой. Ее уже готовятся защищать

В Румынии обсуждается новый законопроект, предусматривающий, что президент может принять решение об осуществлении мер военного и невоенного характера для защиты румынских граждан, находящихся в опасности за пределами территории Румынии.

Румыния готовится помочь Молдове

По мнению политтехнолога Олега Постернака, это намек на использование вооруженных сил Румынии в Молдове. Многие жители соседней Молдовы имеют румынское гражданство. По некоторым подсчетам, таковых до 1 миллиона.

Эксперт напомнил, что президент Молдовы Майя Санду уже заявила, что рассчитывает на поддержку Румынии и ЕС по вопросу сохранения мира в Молдове.

"Таким образом, можно предположить две очевидные вещи. В случае принятия такого закона он будет согласован с руководством НАТО и ЕС. Во-вторых, теоретическое румынское военное присутствие за пределами Прута уже проговаривалось из Кишинева"

, – отметил Постернак в Фейсбуке.

По его мнению, Молдова в этом году – в оптике серьезной гибридной угрозы со стороны РФ. По его словам, 30% населения – заведомо пророссийское (Гагаузская автономия, север Молдовы). Плюс самопровозглашенная ПМР как потенциальная зона турбулентности в случае успеха РФ на юге украинского фронта.

"Если Россия каким-то чудом прорвет оборону Украины на юге и выйдет на Одесскую область, а затем до Днестра, то Молдова будет под непосредственной угрозой, которую россияне усилят информационными операциями влияния и политической дестабилизацией через пророссийские партии и группы, агентурную сеть во власти и оппозиции , призраков и автономное самоуправление Гагаузии"

, – подчеркнул Постернак.

При этом, по его словам, понятно то, что публично в самой Молдове и Румынии об этом много не говорят, поэтому эта геополитическая суета скрыта под обсуждение перспективы большой войны в Европе и реакции румынской власти на эти вызовы.

Еще два месяца назад глава Генерального штаба обороны генерал Георгице Влад высказал мнение о том, что румыны не готовы к началу войны. А предварительный закон об обороне был принят только в 1994 году. Еще одна деталь, на которую обратил внимание эксперт, с управленческой точки зрения интересен механизм руководства силами обороны Румынии, предложенный проектом закона. Новая структура управления будет представлена Национальным военным командным центром.

"Румыния стала на этом отрезке времени одним из наиболее стабильных партнеров Украины, логистической и стратегической опорой для воюющего против РФ государства. Но вместе с тем, если россиянам удастся отыграть молдавский трек в свою пользу — это будет огромным ударом по оборонной войне Украины и значительно ухудшит положение нашего государства".

, – заявил Постернак.

По его словам, протекция над Молдовой становится общей точкой силы Румынии и Украины и евроинтеграционным оплотом макрорегиона.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что против Алексея Данилова , назначенного послом в Молдову, пророссийские силы готовят провокации.