Если РФ прорвет оборону в Одессе, Молдова окажется под угрозой. Ее уже готовятся защищать

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Ткачик Олеся
В Румынии обсуждается новый законопроект, предусматривающий, что президент может принять решение об осуществлении мер военного и невоенного характера для защиты румынских граждан, находящихся в опасности за пределами территории Румынии.
Румыния готовится помочь Молдове
По мнению политтехнолога Олега Постернака, это намек на использование вооруженных сил Румынии в Молдове. Многие жители соседней Молдовы имеют румынское гражданство. По некоторым подсчетам, таковых до 1 миллиона.
Эксперт напомнил, что президент Молдовы Майя Санду уже заявила, что рассчитывает на поддержку Румынии и ЕС по вопросу сохранения мира в Молдове.
По его мнению, Молдова в этом году – в оптике серьезной гибридной угрозы со стороны РФ. По его словам, 30% населения – заведомо пророссийское (Гагаузская автономия, север Молдовы). Плюс самопровозглашенная ПМР как потенциальная зона турбулентности в случае успеха РФ на юге украинского фронта.
При этом, по его словам, понятно то, что публично в самой Молдове и Румынии об этом много не говорят, поэтому эта геополитическая суета скрыта под обсуждение перспективы большой войны в Европе и реакции румынской власти на эти вызовы.
Еще два месяца назад глава Генерального штаба обороны генерал Георгице Влад высказал мнение о том, что румыны не готовы к началу войны. А предварительный закон об обороне был принят только в 1994 году. Еще одна деталь, на которую обратил внимание эксперт, с управленческой точки зрения интересен механизм руководства силами обороны Румынии, предложенный проектом закона. Новая структура управления будет представлена Национальным военным командным центром.
По его словам, протекция над Молдовой становится общей точкой силы Румынии и Украины и евроинтеграционным оплотом макрорегиона.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что против Алексея Данилова , назначенного послом в Молдову, пророссийские силы готовят провокации.
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Ігор
сегодня, 12:56
Якщо тут недоречно. Рятуйте Молдову вже зараз щоб не було пізно як з розікраденою шахрайським народом Україною.