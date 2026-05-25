"Есть одна крайне болезненная вещь": в ЕС назвали наказание, которое окончательно уничтожит Путина

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что одним из наиболее чувствительных сценариев для Кремля может стать полное ограничение морских перевозок в рамках Европейского Союза. Такое мнение он высказал после встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в комментарии ERR.

Маргус Цахкна . Фото: из открытых источников

По словам эстонского дипломата, Россия пытается вовлечь европейские страны в длительный переговорный процесс, чтобы получить дополнительное время и избежать дальнейшего ужесточения международных санкций. Он считает, что Москва заинтересована в затягивании дипломатических дискуссий, поскольку это позволяет адаптироваться к экономическому давлению и сохранять пространство для маневра.

"Есть одна очень болезненная вещь, которой Путин опасается: полный запрет морских перевозок по всему Европейскому Союзу", — заявил глава эстонского МИД.

Цахкна также отметил, что среди стран НАТО сейчас преобладает более оптимистическое видение ситуации, поскольку России не удалось добиться значительных успехов на фронте за последние месяцы. По его мнению, сейчас Запад должен сохранять последовательность и не спешить с компромиссами.

"Мы должны соблюдать стратегическую и взвешенную паузу, усилить давление на Россию и в какой-то момент серьезно привести Путина за стол переговоров", — сказал Цахкна.

В то же время, министр предостерег европейских партнеров от слишком быстрого начала переговоров с Кремлем. Он отметил, что поспешные дипломатические шаги могут негативно повлиять на позиции Украины и ослабить единство Европейского Союза по вопросу поддержки Киева.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия может быть заинтересована в изменении формата международных переговоров по войне против Украины, пытаясь активнее вовлечь в процесс европейские страны. По мнению ряда европейских политиков, такой шаг может являться частью стратегии Кремля, направленной на затягивание времени и ослабление международного давления.