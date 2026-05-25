"Є одна вкрай болюча річ": у ЄС назвали покарання, яке остаточно знищить Путіна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що одним із найбільш чутливих сценаріїв для Кремля може стати повне обмеження морських перевезень у межах Європейського Союзу. Таку думку він висловив після зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО в коментарі для ERR.

За словами естонського дипломата, Росія намагається втягнути європейські країни у тривалий переговорний процес, щоб отримати додатковий час та уникнути подальшого посилення міжнародних санкцій. Він вважає, що Москва зацікавлена у затягуванні дипломатичних дискусій, оскільки це дозволяє їй адаптуватися до економічного тиску та зберігати простір для маневру.

"Є одна дуже болюча річ, якої Путін боїться: повна заборона морських перевезень по всьому Європейському Союзу", — заявив глава естонського МЗС.

Цахкна також зазначив, що серед країн НАТО зараз переважає більш оптимістичне бачення ситуації, оскільки Росії не вдалося досягти значних успіхів на фронті протягом останніх місяців. На його думку, саме зараз Захід має зберігати послідовність та не поспішати з компромісами.

"Ми маємо дотримуватися стратегічної та виваженої паузи, посилити тиск на Росію і в якийсь момент серйозно привести Путіна за стіл переговорів", — сказав Цахкна.

Водночас міністр застеріг європейських партнерів від надто швидкого початку переговорів із Кремлем. Він наголосив, що поспішні дипломатичні кроки можуть негативно вплинути на позиції України та послабити єдність Європейського Союзу у питанні підтримки Києва.

