Есть только одно исключение: посольство Латвии остановило выдачу виз гражданам РФ

Посольство Латвии в России остановило выдачу всех виз гражданам РФ. Об этом сообщается на официальной странице дипломатического представительства Латвии в России в социальной сети Twitter.

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В пресс-службе представительства отмечают, что исключением может стать только одна причина.

"Посольством Латвии в России на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации, кроме для участия в похоронах близкого родственника", — говорится в сообщении.





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