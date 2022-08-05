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Есть только одно исключение: посольство Латвии остановило выдачу виз гражданам РФ

Выдача виз гражданам РФ остановлена на неопределенный срок

сегодня, 17:01
Автор:

Денис
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Посольство Латвии в России остановило выдачу всех виз гражданам РФ. Об этом сообщается на официальной странице дипломатического представительства Латвии в России в социальной сети Twitter.

Есть только одно исключение: посольство Латвии остановило выдачу виз гражданам РФ

Латвия

В пресс-службе представительства отмечают, что исключением может стать только одна причина. 

"Посольством Латвии в России на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации, кроме для участия в похоронах близкого родственника", — говорится в сообщении. 

Есть только одно исключение: посольство Латвии остановило выдачу виз гражданам РФ - фото 2

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Источник: https://twitter.com/LVembRussia/status/1555179201355038720
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