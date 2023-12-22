Эстония готова помочь Украине с мобилизацией беженцев: о чем идет речь

Эстонское правительство готово, если возникнет такая необходимость, помочь Киеву с мобилизацией украинских переселенцев, проживающих на территории Эстонии. Об этом заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметса, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Postimees.

Украина заговорила о мобилизации своих граждан, которые за границей. Фото из открытых источников

Министр рассказал, что согласно международному праву Украина не может мобилизовать своих граждан, проживающих на территории Эстонии. По словам Лаури Ляэнеметса, чтобы у Киева появилась такая возможность, две страны должны заключить соглашение.

При этом министр сообщил, что эстонские власти готовы подписать с Украиной договор, который позволит мобилизовать в ряды ВСУ украинских граждан, проживающих в Эстонии.

"Эстония не останется в стороне. Мы с удовольствием готовы заключить такой договор и помочь Украине. Мы имеем представление о том, где в Эстонии живут эти люди. Мы готовы помочь в доставке этих людей из Эстонии в Украину, если они в этом нуждаются", — рассказал Лаури Ляэнеметс.

Министр сообщил, что на территории Эстонии проживают 7,5 тысячи украинцев призывного возраста. Однако, по словам Лаури Ляэнеметса, многие из них имеют официальное освобождение от мобилизации. В частности, отметил министр, мобилизация не может касаться украинских граждан, постоянно проживающих в Эстонии и приехавших в страну до начала полномасштабной войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за последние месяцы российская армия завладела инициативой на большинстве территорий, где продолжаются активные боевые действия. России удается добиваться определенных успехов на фронте на фоне неблагоприятных новостей для Украины, когда военная и финансовая помощь от США и ЕС задерживаются из-за политической нестабильности у них.

