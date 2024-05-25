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Эстония пока не планирует отправлять армию в Украину: Киев не просит

Эстония считает, что Украину нужно поддержать оружием, а не армиями союзников

25 мая 2024, 23:44
Автор:
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Марьян Ощановский
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Президент Эстонии Алар Карис отметил, что украинской армии нужно оружие, а не западные войска.

Эстония пока не планирует отправлять армию в Украину: Киев не просит

Эстонская армия не готова воевать в Украине. Фото из открытых источников

Алар Карис заявил, что решать, отправлять ли эстонские войска в Украину, будет не он или правительство, а парламент страны, имеющий соответствующие полномочия. При этом эстонский президент подчеркнул, что сейчас Украине нужны не западные войска, а вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны.

"Если такой момент когда-нибудь наступит, то отправление войск нужно обсуждать не столько внутри Эстонии, сколько с нашими европейскими и американскими союзниками. Однако сейчас сама Украина не видит в этом нужды", — сказал президент Эстонии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что точность некоторых западных ракет, переданных Украине, снизилась в 10 раз из-за работы российских РЭБов. Как пишет The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные украинские оценки, после того, как уровень точности некоторых видов американского вооружения значительно снизился, Киев прекратил их использование. В частности, речь идет о вооружении, которое имеет спутниковое наведение – снаряды Excalibur и системы HIMARS.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится саммита мира, который в июне пройдет в Швейцарии. "Путин не просто хочет сорвать саммит мира и многое пытается для этого сделать. Он еще и боится того, что может дать саммит. Мир способен принудить Россию к миру и соблюдению норм международной безопасности", — заявил Владимир Зеленский.



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Источник: https://yle.fi/a/74-20090085
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