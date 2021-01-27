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Эстония стала единственным государством, которым руководят женщины

Высшие государственные посты в Эстонии отныне занимают женщины, еще шесть женщин возглавляют министерства

сегодня, 11:46
Автор:

Оленка Клочко

26 января Эстония стала страной, в которой все высшие государственные должности заняли женщины. На рассвете во вторник, сообщает EstonianWorld, Кая Каллас была назначена премьер-министром страны.

Эстония стала единственным государством, которым руководят женщины

Кая Каллас и Керсти Кальюлайд. Фото: источник

Отныне и избранным президентом, и избранным главой правительства в Эстонии являются женщины. Важно здесь именно слово "избранные", ведь есть еще три страны, где и руководителями государства, и премьерами являются женщины. Это Новая Зеландия, Барбадос и Дания. Впрочем, главами этих государств являются суверены: Королева Елизавета II и Королева Маргарет II, а это, как известно, наследственные должности, а не избирательные.

Керсти Кальюлайд победила на выборах главы государства в 2016 году, и стала первой женщиной-президентом в истории Эстонии. 14 января этого года она выдвинула на пост премьер-министра представительницу Партии Реформ Каю Каллас, после того, как предыдущая коалиция распалась из-за отставки руководителя Партии Центра Юре Ратас. Кандидатуру Каллас поддержали 70 членов парламента, из них 11 — оппозиционеры.

Эстония стала единственным государством, которым руководят женщины - фото 2
С избранием Каллас на должность премьер-министра, в эстонском правительстве будет семь женщин-министров, а это рекордные 46,7% от всего Кабмина. Должности министров поровну разделены между двумя парламентскими партиями: Пентус-Розиманнус (финансы), Сигне Рийсало (социальные дела), Марис Лаури (юстиция), Ева-Мария Лиймец (иностранные дела), Лиин Керсна (образование), Аннели Отт (культура).

Для справки: Кая Каллас родилась в 1977 году в Таллине в очень известной в политических кругах семье. Она имеет диплом юриста Тартуского Университета и диплом делового администрирования Эстонской школы бизнеса. В 2011 году она вошла в состав Партии Реформ и в том же году стала членом Рийгикога — эстонского парламента. Позже она была избрана в Европейский парламент, после чего — стала первой женщиной, возглавившей Партию Реформ.

Ранее Комментарии сообщали, что Эстония примет участие в реформировании ВСУ.


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Источник: https://estonianworld.com/life/estonia-becomes-the-only-country-in-the-world-led-by-women/?fbclid=IwAR3uAs4OwOs2XDZzyugI5wn3MRMUQUINy5jVrR2QfTwkfILUWCUXOaIv-j4
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