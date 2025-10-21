Это будет "провальное соглашение": в Европе назвали главный страх от саммита в Будапеште

Абсолютно правильно, что сейчас идет разговор о том, чтобы как можно скорее остановить полномасштабную войну в Украине, но, если Киев не будет находиться за столом переговоров, тогда это будет "провальное соглашение". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times", цитируя министра по делам Европы ФРГ Гюнтера Кричбаума.

Путин и Орбан. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, если Путин прилетит в Будапешт, это будет означать нарушение Венгрией своих международных обязательств, поскольку российского диктатора разыскивает Международный уголовный суд (МУС) в Гааге за военные преступления.

"Неприятно... видеть, что человек, на арест которого МУС выдал ордер, приезжает в европейскую страну", — сказала глава внешней политики ЕС Кая Каллас.

А министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что "единственное место для Путина в Европе — это Гаага, перед трибуналом, а не ни в одной из наших столиц".

Немецкий чиновник сообщил изданию, что существует "ожидание", что Орбан очертит свои планы перед встречей Трампа и Путина, в частности возможность отдельных переговоров между европейскими лидерами и президентом США, но пока ничего не подтверждено. Также, по его словам, министры иностранных дел России и США должны прибыть в Будапешт 30 октября.

Между тем возможность принять "мирный саммит" в Будапеште Орбан назвал политическим достижением. Также он раскритиковал лидеров ЕС за то, что они, предоставляя оружие Украине, "не сохранили открытых дипломатических каналов с Россией".

