Це буде "провальна угода": у Європі назвали головний страх від саміту у Будапешті

Абсолютно правильно, що зараз йдеться про те, щоб якнайшвидше зупинити повномасштабну війну в Україні, але якщо Київ не перебуватиме за столом переговорів, тоді це буде "провальна угода". Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Financial Times", цитуючи міністра у справах Європи ФРН Гюнтера Кричбаума.

Путін та Орбан. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зазначають, якщо Путін прилетить до Будапешта, це означатиме порушення Угорщиною своїх міжнародних зобов'язань, оскільки російського диктатора розшукує Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі за військові злочини.

"Неприємно... бачити, що людина, на арешт якої МКС видав ордер, приїжджає до європейської країни", — сказала глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас.

А міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив, що "єдине місце для Путіна в Європі — це Гаага перед трибуналом, а не в жодній з наших столиць".

Німецький чиновник повідомив виданню, що існує "очікування", що Орбан окреслить свої плани перед зустріччю Трампа та Путіна, зокрема можливість окремих переговорів між європейськими лідерами та президентом США, але поки що нічого не підтверджено. Також, за його словами, міністри закордонних справ Росії та США мають прибути до Будапешта 30 жовтня.

Тим часом, можливість прийняти "мирний саміт" у Будапешті Орбан назвав політичним досягненням. Також він розкритикував лідерів ЄС за те, що вони, надаючи зброю Україні, "не зберегли відкритих дипломатичних каналів із Росією".

