Это начало конца для Орбана: что показали опрос перед выборами в Венгрии

Венгрия может стоять на пороге политического перелома. Новые социологические опросы свидетельствуют, что руководящая партия премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" (Fidesz) теряет поддержку избирателей, тогда как оппозиционная партия "Тиса" (TISZA) под руководством Петера Мадяра набирает все большую популярность.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Závecz Research, обнародованным на этой неделе, у партии "Тиса" 48% поддержки среди тех, кто готов голосовать, тогда как "Фидес" получила лишь 37%. Исследование также показало, что 22% опрошенных еще не определились, пойдут ли на выборы, запланированные на апрель 2026 года. Именно эта группа может стать решающей для результата гонки.

Эксперты аналитического центра Policy Solutions объясняют динамику тем, что в венгерском обществе растет недовольство экономической ситуацией. Уровень инфляции, падение доходов и политика правительства в отношении ЕС ослабили позиции Орбана, более десяти лет удерживающего власть в Венгрии.

Лидер партии "Тиса" Петер Мадяр все больше становится символом перемен в Венгрии. Шесть месяцев назад большинство венгров уже считало его более достойным кандидатом на должность премьер-министра, чем Виктор Орбан. Теперь уровень доверия к нему вырос еще больше.

На выборах 2022 года "Фидес" одержала уверенную победу с результатом 54,13%. Если же нынешние тенденции сохранятся, то Венгрия может впервые за десятилетие увидеть реальную смену власти. Для Виктора Орбана, управляющего страной с 2010 года и часто конфликтующего с Брюсселем из-за авторитарных методов управления, это может стать началом конца политической эпохи.

