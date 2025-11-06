Це початок кінця для Орбана: що показали опитування перед виборами в Угорщині

Угорщина може стояти на порозі політичного перелому. Нові соціологічні опитування свідчать, що керівна партія прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" (Fidesz) втрачає підтримку виборців, тоді як опозиційна партія "Тиса" (TISZA) під керівництвом Петера Мадяра набирає все більшу популярність.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Згідно з результатами опитування Závecz Research, оприлюдненими цього тижня, партія "Тиса" має 48% підтримки серед тих, хто готовий голосувати, тоді як "Фідес" отримала лише 37%. Дослідження також показало, що 22% опитаних ще не визначилися, чи підуть на вибори, заплановані на квітень 2026 року. Саме ця група може стати вирішальною для результату перегонів.

Експерти аналітичного центру Policy Solutions пояснюють динаміку тим, що в угорському суспільстві зростає невдоволення економічною ситуацією. Рівень інфляції, падіння доходів та політика уряду щодо ЄС послабили позиції Орбана, який понад десять років утримує владу в Угорщині.

Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр дедалі більше стає символом змін в Угорщині. Шість місяців тому більшість угорців уже вважала його більш гідним кандидатом на посаду прем’єр-міністра, ніж Віктор Орбан. Тепер рівень довіри до нього зріс ще більше.

На виборах 2022 року "Фідес" здобула впевнену перемогу з результатом 54,13%. Якщо ж нинішні тенденції збережуться, то Угорщина може вперше за десятиліття побачити реальну зміну влади. Для Віктора Орбана, який керує країною з 2010 року і часто конфліктує з Брюсселем через авторитарні методи управління, це може стати початком кінця політичної епохи.

