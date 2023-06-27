Это невозможно: Орбан заявил, что Украина не может выиграть войну

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз высказался неоднозначно о войне и заявил, что Украина не в состоянии ее выиграть. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Bild.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Лидер Венгрии дал широкое интервью для издания Bild, в котором рассказал о своем видении ситуации войны в Украине. Орбан критически высказался о западной помощи для Украины.

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"Я не выступаю против украинцев. Я не хочу выглядеть человеком, который не надеется, что у украинцев есть шанс выжить. Реальность такова, что сотрудничество между Украиной и Западом является провальным" — говорит Виктор Орбан.

Венгерский политик утверждает, что, несмотря на постоянную поддержку Запада, Украина не может победить в войне против Российской Федерации.

"То, как украинцы воюют на передовой, и мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, и то, что они могут выиграть войну против России, является непониманием ситуации. Это невозможно", — утверждает премьер-министр Венгрии и добавляет, что "в украинцев скорее закончатся солдаты, чем у россиян".

Орбан утверждает, что не должен влиять на выбор Украины, однако заявил, что он выступает только за мир. Венгерский политик считает, что Украина потеряет много жизней и получит большие разрушения, если война не закончится и не будет перемирия.

Несмотря на свои заявления, венгерский политик не признал Путина военным преступником, указав, что он "не я таким" для него.

Ранее портал "Комментарии" писал, что президент Молдовы поставила в неудобное положение Виктора Орбана.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Венгрия играет на руку российской пропаганде и готовит информационно-психологическую операцию против Украины.