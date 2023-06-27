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Это невозможно: Орбан заявил, что Украина не может выиграть войну

Лидер Венгрии считает, что несмотря на помощь Запада победа Украины в войне против России "невозможна".

сегодня, 15:00
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз высказался неоднозначно о войне и заявил, что Украина не в состоянии ее выиграть. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Bild.

Это невозможно: Орбан заявил, что Украина не может выиграть войну

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Лидер Венгрии дал широкое интервью для издания Bild, в котором рассказал о своем видении ситуации войны в Украине. Орбан критически высказался о западной помощи для Украины.


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"Я не выступаю против украинцев. Я не хочу выглядеть человеком, который не надеется, что у украинцев есть шанс выжить. Реальность такова, что сотрудничество между Украиной и Западом является провальным" — говорит Виктор Орбан.

Венгерский политик утверждает, что, несмотря на постоянную поддержку Запада, Украина не может победить в войне против Российской Федерации.

"То, как украинцы воюют на передовой, и мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, и то, что они могут выиграть войну против России, является непониманием ситуации. Это невозможно", — утверждает премьер-министр Венгрии и добавляет, что "в  украинцев скорее закончатся солдаты, чем у россиян".

Орбан утверждает, что не должен влиять на выбор Украины, однако заявил, что он выступает только за мир. Венгерский политик считает, что Украина потеряет много жизней и получит большие разрушения, если война не закончится и не будет перемирия.

Несмотря на свои заявления, венгерский политик не признал Путина военным преступником, указав, что он "не я таким" для него.

Ранее портал "Комментарии" писал, что президент Молдовы поставила в неудобное положение Виктора Орбана.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Венгрия играет на руку российской пропаганде и готовит информационно-психологическую операцию против Украины.



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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/ungarns-ministerpraesident-orban-putin-ist-stabil-84474096.bild.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:09

Україна здатна виграти але після справжніх реформ та змін. В цьому гнилому стані дійсно неможливо, гниле не дає плодів. Твердження в кого більше солдатів, як і твердження до останнього українця це злочинні слова. Ніхто так не воює. Воюють розумом та вмінням. Коли якась армія програє вона бачить це набагато раніше ніж кінчаються її солдати. Тоді така армія здається але достойному противнику, противнику переможцю, а ні гнилому розкрадачу власної країни і фінаншистам які будуть розглядати переможеного.


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