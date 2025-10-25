Этого никогда не произойдет: премьер Дании раскрыла главный план Путина

Рубрики
Российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что Запад устанет и перестанет помогать Украине. Однако этого никогда не произойдет. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции желающих" заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Премьер Дании Фредериксен. Фото: из открытых источников
Она также высказалась относительно недавнего звонка Путина президенту США Дональду Трампу, отметив, что он показывает, что не так уж все безупречно ту Путина и тот всерьез опасается сильной Украины.
По словам Фредериксен, в ответ на продолжение агрессии и гибридной войны РФ против Запада "коалиция решительных" договорилась усилить давление на Москву.
Речь идет о согласованных шагах по долгосрочному финансированию Украины, развитию ее оборонной промышленности, закупке американского оружия и введении новых санкций против российской экономики.
Премьер напомнила о 19-м пакете санкций ЕС, направленном против энергетического сектора РФ и ее "теневого флота" танкеров, а также о санкциях США и Великобритании против двух крупнейших российских нефтяных компаний.
