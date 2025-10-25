logo

Этого никогда не произойдет: премьер Дании раскрыла главный план Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Этого никогда не произойдет: премьер Дании раскрыла главный план Путина

Премьер Дании Фредериксен заявила, что Путин рассчитывает на усталость Запада

25 октября 2025, 07:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что Запад устанет и перестанет помогать Украине. Однако этого никогда не произойдет. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции желающих" заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Этого никогда не произойдет: премьер Дании раскрыла главный план Путина

Премьер Дании Фредериксен. Фото: из открытых источников

"Я считаю, что стратегия Путина заключалась в том, чтобы ждать, пока мы в какой-то момент остановимся и сдадимся. Но, конечно, этого никогда не произойдет", — акцентировала Фредериксен.

Она также высказалась относительно недавнего звонка Путина президенту США Дональду Трампу, отметив, что он показывает, что не так уж все безупречно ту Путина и тот всерьез опасается сильной Украины.

"Путин сам позвонил Трампу, потому что боялся, что Украина возьмет верх. Но он отклонил предложение о прекращении огня вдоль нынешней линии фронта. Нет никаких признаков того, что Россия хочет мира", — сказала премьер.

По словам Фредериксен, в ответ на продолжение агрессии и гибридной войны РФ против Запада "коалиция решительных" договорилась усилить давление на Москву.

Речь идет о согласованных шагах по долгосрочному финансированию Украины, развитию ее оборонной промышленности, закупке американского оружия и введении новых санкций против российской экономики.

Премьер напомнила о 19-м пакете санкций ЕС, направленном против энергетического сектора РФ и ее "теневого флота" танкеров, а также о санкциях США и Великобритании против двух крупнейших российских нефтяных компаний.

Читайте также на портале "Комментарии" — новые санкции США и ЕС, а также финансовая поддержка Киева не обязательно заставят Путина прекратить войну, но демонстрируют настойчивость Европы в отстаивании независимости Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The New York Times.




Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ofqDYnj2WRo
