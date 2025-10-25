logo_ukra

Головна Новини Світ Європа Цього ніколи не станеться: прем'єр Данії розкрила головний план Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Цього ніколи не станеться: прем'єр Данії розкрила головний план Путіна

Прем'єр Данії Фредеріксен заявила, що Путін розраховує на втому Заходу

25 жовтня 2025, 07:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін розраховує, що Захід втомиться та перестане допомагати Україні. Однак цього ніколи не станеться. Про це на прес-конференції за підсумками зустрічі "Коаліції охочих" заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Цього ніколи не станеться: прем'єр Данії розкрила головний план Путіна

Прем'єр Данії Фредеріксен. Фото: із відкритих джерел

"Я вважаю, що стратегія Путіна полягала в тому, щоб чекати, поки ми в якийсь момент зупинимося і здамося. Але, звісно, цього ніколи не станеться", — наголосила Фредеріксен.

Вона також висловилася щодо недавнього дзвінка Путіна президенту США Дональду Трампу, зазначивши, що він показує, що не так уже все бездоганно ту Путіна і той серйозно боїться сильної України.

"Путін сам зателефонував Трампу, бо боявся, що Україна візьме гору. Але він відхилив пропозицію про припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. Немає жодних ознак того, що Росія хоче миру", — сказала прем'єр.

За словами Фредеріксен, у відповідь на продовження агресії та гібридної війни РФ проти Заходу "коаліція рішучих" домовилася посилити тиск на Москву.

Йдеться про узгоджені кроки щодо довгострокового фінансування України, розвитку її оборонної промисловості, закупівлю американської зброї та запровадження нових санкцій проти російської економіки.

Прем'єр нагадала про 19-й пакет санкцій ЄС, спрямований проти енергетичного сектора РФ та її "тіньового флоту" танкерів, а також про санкції США та Великобританії проти двох найбільших російських нафтових компаній.

Читайте також на порталі "Коментарі" – нові санкції США та ЄС , а також фінансова підтримка Києва не обов'язково змусять Путіна припинити війну, але демонструють наполегливість Європи у відстоюванні незалежності України. Як передає портал "Коментарі", про це пише The New York Times.




Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ofqDYnj2WRo
