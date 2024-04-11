По крайней мере, 16 представителей парламента ЕС сотрудничали с российскими пропагандистами и выдавали нужные для Кремля нарративы. Об этом сообщает издание Politico , анализируя 50 видеороликов на YouTube-канале "Голос Европы".

Пропаганда РО в Европе (фото из открытых источников)

"Голос Европы" (Voice of Europe) – англоязычное информационное агентство, которое представители чешских и бельгийских властей в марте назвали прикрытием для пропаганды и дезинформации из РФ. Власти Чехии применили санкции к двум руководителям "Голоса Европы", один из которых – известный друг Владимира Путина, экс-украинский олигарх Виктор Медведчук.

"Если это война цивилизаций, я надеюсь, что цивилизация в Украине проиграет. Лучший способ достичь мира — это заставить украинцев сдаться", — отметил Марсель де Граафф, нидерландский ультраправый депутат во время студийных дебатов, устроенных "Голосом Европы".

Тьери Мариани, политик из Национального объединения Франции обвиняет ЕС в том, что он спровоцировал вторжение РФ в Украину, одобрив торговое соглашение с Украиной в 2014 году. "Некоторые страны просто хотят уничтожить Россию, что, во-первых, невозможно и не в интересах наших стран", – подчеркнул Мариани.

Как пишет Politico, все загоревшиеся на "Голосе Европы" евродепутаты были представителями крайне правых партий. В своих комментариях, озвученных на канале, они отрицали перспективу вступления Украины в ЕС, обвиняли Украину в начале военного вторжения, отмечали коррупцию в Украине, выступали за немедленные мирные переговоры.

Сейчас YouTube удалил из канала "Голос Европы" почти все видеоролики из-за манипулятивного контента. Тем не менее, работает англоязычный сайт Voice of Europe, где почти все публикации имеют отношение к российско-украинской войне.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Боррель намекнул, что ЕС пора прекратить рассчитывать, что США защитят блок