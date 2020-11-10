В декабре Еврокомиссия представит обновленную программу борьбы с терроризмом. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на веб-конференции.

Фото: РБК

На видеоконференции также присутствовали председатель Евросовета Шарль Мишель и представители европейских стран: канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Председатель Еврокомиссии объявила направления борьбы с экстремистами. Она считает, что террористам нужно дать выбор и возможность заниматься другой сферой. При этом важно показать им будущую перспективу.

О проблеме высказались и другие участники видеоконференции. Ангела Меркель призвала к международной борьбе против исламистского терроризма. Она уточнила, что речь не о противостоянии религий, а об уничтожении терроризма и антидемократических форм.

Канцлер Австрии призвал относиться внимательнее и ограничить свободу для исламистов, которые возвращаются из районов боевых действий или отбывают срок наказания в тюрьмах. Ведь, когда они выйдут на свободу — станут неподконтрольными. Такие действия — вынужденные, но они могут спасти других граждан.

Эмманюэль Макрон подчеркнул, что необходимо реформировать шенгенское соглашение. Президент Франции выдвигает мнение, что прежде всего необходимо защитить от терроризма внешние границы, при этом сохранив свободу передвижения внутри Европы.

Окончательная программа борьбы с терроризмом будет представлена 9 декабря.

Сайт "Комментарии" напоминает, что из-за недавнего теракта в Австрии пострадали 7 мирных лиц.

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