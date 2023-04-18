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Еврокомиссия собирает важную для Украины встречу из пяти стран

Европейская комиссия собирает пять стран ЕС, чтобы решить вопрос украинского зерна.

сегодня, 18:00
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Автор:

Slava Kot

Еврокомиссия пригласила на встречу министров торговли и сельского хозяйства пяти стран Евросоюза: Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария. Именно эти страны выступают с запретами на украинское зерно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание PAP.

Еврокомиссия собирает важную для Украины встречу из пяти стран

Еврокомиссия собирает пять стран ЕС по вопросам украинского зерна. Фото из открытых источников

В конце марта премьер-министры Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии написали письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен, где требовали вмешаться в работу ЕС с украинским зерном. Инициатором такого сообщения была Польша.


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Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отреагировал на сообщения и пригласил политиков из пяти стран присоединиться к видеоконференции и обсудить вопросы проблем с украинским зерном. Встреча намечена на дневной час 19 апреля.

Напомним, что Польша несколько дней назад запретила импорт зерна из Украины, подобный шаг сразу сделала Венгрия. В Словакии было выявлено превышение пестицидов в украинском зерне на прошлой неделе, поэтому запретило обработку. Румыния и Болгария озвучили, что в ближайшее время будет рассмотрен запрет на украинское зерно в правительстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство иностранных дел России обнародовало список требований для продления зерновой инициативы. Список состоит из пяти пунктов, среди которых переподключение "Россельхозбанка" к платежному сервису Swift, возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса и другие.

Также "Комментарии" писали, что в украинском зерне обнаружили превышение норм пестицидов. Это явилось одной из причин остановки переработки зерна в Словакии.



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Источник: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1562573,wiceszef-ke-zaprosil-na-rozmowy-ws-ukrainskiego-zboza-ministrow-ds-handlu
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