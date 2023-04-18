Еврокомиссия собирает важную для Украины встречу из пяти стран

Еврокомиссия пригласила на встречу министров торговли и сельского хозяйства пяти стран Евросоюза: Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария. Именно эти страны выступают с запретами на украинское зерно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание PAP.

Еврокомиссия собирает пять стран ЕС по вопросам украинского зерна. Фото из открытых источников

В конце марта премьер-министры Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии написали письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен, где требовали вмешаться в работу ЕС с украинским зерном. Инициатором такого сообщения была Польша.

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Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отреагировал на сообщения и пригласил политиков из пяти стран присоединиться к видеоконференции и обсудить вопросы проблем с украинским зерном. Встреча намечена на дневной час 19 апреля.

Напомним, что Польша несколько дней назад запретила импорт зерна из Украины, подобный шаг сразу сделала Венгрия. В Словакии было выявлено превышение пестицидов в украинском зерне на прошлой неделе, поэтому запретило обработку. Румыния и Болгария озвучили, что в ближайшее время будет рассмотрен запрет на украинское зерно в правительстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство иностранных дел России обнародовало список требований для продления зерновой инициативы. Список состоит из пяти пунктов, среди которых переподключение "Россельхозбанка" к платежному сервису Swift, возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса и другие.

Также "Комментарии" писали, что в украинском зерне обнаружили превышение норм пестицидов. Это явилось одной из причин остановки переработки зерна в Словакии.