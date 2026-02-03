Европа делает ставку на Украину не только из-за обороны: что очень привлекает Запад

Украина имеет потенциал стать стратегическим индустриальным партнером Европейского Союза благодаря сочетанию богатой ресурсной базы, выгодного географического положения и способности бизнеса работать в условиях войны. Об этом говорится в материале CBS News, посвященном роли украинской промышленности в будущей экономике Европы.

Горно-металлургический комплекс. Фото: из открытых источников

Основой украинской экономики остается горно-металлургический комплекс. В довоенном 2021 году отрасль обеспечивала более 10% ВВП страны и около трети экспорта. Несмотря на полномасштабную войну, сектор сохранил значимость: в 2024 году его вклад составил 7,2% ВВП и 15,4% экспортных поступлений. Эксперты отмечают, что устойчивость отрасли объясняется быстрой адаптацией предприятий, децентрализацией управления и оптимизацией внутренних процессов.

Генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков заявил, что война нанесла серьезный удар по бизнесу, однако компания сохранила статус крупнейшего промышленного игрока страны. По его словам, сильная экономика невозможна без мощной промышленности. Украина занимает первое место в Европе по запасам железной руды и входит в десятку мировых лидеров, что создает основу для производства сырья для низкоуглеродной металлургии. Уже сейчас предприятия инвестируют в выпуск железорудного сырья DRI и HBI, используемого в "зеленом" производстве стали.

Дополнительные перспективы открываются на фоне изменений мирового рынка. Избыточное производство стали в Китае усиливает конкуренцию, тогда как ЕС внедряет углеродные ограничения, включая механизм CBAM. Это повышает спрос на экологически чистую металлургическую продукцию, которую может поставлять Украина. Одним из ключевых проектов интеграции называют строительство завода Metinvest Adria в Италии, где планируют использовать украинское сырье.

По оценке аналитиков, Украина способна занять важное место в европейских производственных цепочках. Однако для этого потребуется масштабное привлечение инвестиций ЕС и международных финансовых институтов для послевоенного восстановления промышленности страны.

