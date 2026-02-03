Європа робить ставку на Україну не лише через оборону: що дуже приваблює Захід

Україна має потенціал стати стратегічним індустріальним партнером Європейського Союзу завдяки поєднанню багатої ресурсної бази, вигідного географічного стану та здатності бізнесу працювати в умовах війни. Про це йдеться у матеріалі CBS News, присвяченому ролі української промисловості у майбутній економіці Європи.

Гірничо-металургійний комплекс. Фото: із відкритих джерел

Основою української економіки залишається гірничо-металургійний комплекс. У довоєнному 2021 році галузь забезпечувала понад 10% ВВП країни та близько третини експорту. Незважаючи на повномасштабну війну, сектор зберіг значущість: у 2024 році його внесок становив 7,2% ВВП та 15,4% експортних надходжень. Експерти зазначають, що стійкість галузі пояснюється швидкою адаптацією підприємств, децентралізацією управління та оптимізацією внутрішніх процесів.

Генеральний директор компанії "Метінвест" Юрій Риженков заявив, що війна завдала серйозного удару по бізнесу, проте компанія зберегла статус найбільшого промислового гравця країни. З його слів, сильна економіка неможлива без потужної промисловості. Україна посідає перше місце в Європі за запасами залізняку і входить до десятки світових лідерів, що створює основу для виробництва сировини для низьковуглецевої металургії. Вже зараз підприємства інвестують у випуск залізорудної сировини DRI та HBI, яка використовується у "зеленому" виробництві сталі.

Додаткові перспективи відкриваються і натомість змін світового ринку. Надмірне виробництво сталі у Китаї посилює конкуренцію, тоді як ЄС впроваджує вуглецеві обмеження, включаючи механізм CBAM. Це збільшує попит на екологічно чисту металургійну продукцію, яку може постачати Україна. Одним із ключових проектів інтеграції називають будівництво заводу Metinvest Adria в Італії, де планують використати українську сировину.

За оцінкою аналітиків, Україна здатна зайняти важливе місце у європейських виробничих ланцюжках. Однак для цього знадобиться масштабне залучення інвестицій ЄС та міжнародних фінансових інституцій для повоєнного відновлення промисловості країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — яке рішення відкладати більше не можна: генерал США зробив різку заяву про Росію та Європу.



