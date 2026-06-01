logo

BTC/USD

73013

ETH/USD

1984.85

USD/UAH

44.27

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Европа готовит болезненное решение: с чем могут столкнуться украинские мужчины за рубежом
commentss НОВОСТИ Все новости

Европа готовит болезненное решение: с чем могут столкнуться украинские мужчины за рубежом

В Брюсселе обсуждают ограничения для мужчин призывного возраста, а вопрос уже вынесен на уровень министров стран Евросоюза

1 июня 2026, 10:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейский Союз может существенно изменить правила предоставления временной защиты украинским гражданам, которые были вынуждены покинуть страну после начала полномасштабного вторжения России. В Брюсселе обсуждается вариант, который способен вызвать широкий общественный резонанс как в Украине, так и среди миллионов украинцев, проживающих в странах ЕС.

Европа готовит болезненное решение: с чем могут столкнуться украинские мужчины за рубежом

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Как сообщает Euractiv, европейские чиновники рассматривают возможность продления механизма временной защиты после 2027 года, однако с изменением условий его применения. Среди предложений, находящихся на стадии обсуждения, — исключение из программы мужчин призывного возраста, а также лиц, которые могли покинуть территорию Украины с нарушением действующих правил.

Речь идет о Директиве о временной защите, которая была активирована Евросоюзом после начала полномасштабной войны и позволила миллионам украинцев легально проживать, работать и получать социальную поддержку без прохождения стандартных процедур получения убежища.

По информации источников, потенциальные ограничения будут касаться прежде всего новых заявителей. Уже получившие статус временной защиты украинцы, вероятнее всего, сохранят свои права до окончания действия существующих решений.

В ряде европейских государств все чаще звучат призывы пересмотреть действующую систему. Некоторые правительства выражают обеспокоенность увеличением числа мужчин призывного возраста среди новых прибывающих. Кроме того, звучит аргумент о том, что возвращение части граждан могло бы способствовать как укреплению обороноспособности Украины, так и будущему восстановлению страны после войны.

Вопрос будет обсуждаться на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел. Однако для внесения официальных изменений необходима инициатива со стороны Европейской комиссии. Пока в Брюсселе не раскрывают, будет ли представлено новое предложение о продлении механизма защиты и какие именно условия могут войти в окончательный вариант документа.

Читайте также на портале "Комментарии" — полный запрет на выезд мужчин в возрасте до 23 лет: чего ждать украинцам в 2026 году.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.euractiv.com/
Теги:

Новости

Все новости