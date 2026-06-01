Европа готовит болезненное решение: с чем могут столкнуться украинские мужчины за рубежом

Европейский Союз может существенно изменить правила предоставления временной защиты украинским гражданам, которые были вынуждены покинуть страну после начала полномасштабного вторжения России. В Брюсселе обсуждается вариант, который способен вызвать широкий общественный резонанс как в Украине, так и среди миллионов украинцев, проживающих в странах ЕС.

Как сообщает Euractiv, европейские чиновники рассматривают возможность продления механизма временной защиты после 2027 года, однако с изменением условий его применения. Среди предложений, находящихся на стадии обсуждения, — исключение из программы мужчин призывного возраста, а также лиц, которые могли покинуть территорию Украины с нарушением действующих правил.

Речь идет о Директиве о временной защите, которая была активирована Евросоюзом после начала полномасштабной войны и позволила миллионам украинцев легально проживать, работать и получать социальную поддержку без прохождения стандартных процедур получения убежища.

По информации источников, потенциальные ограничения будут касаться прежде всего новых заявителей. Уже получившие статус временной защиты украинцы, вероятнее всего, сохранят свои права до окончания действия существующих решений.

В ряде европейских государств все чаще звучат призывы пересмотреть действующую систему. Некоторые правительства выражают обеспокоенность увеличением числа мужчин призывного возраста среди новых прибывающих. Кроме того, звучит аргумент о том, что возвращение части граждан могло бы способствовать как укреплению обороноспособности Украины, так и будущему восстановлению страны после войны.

Вопрос будет обсуждаться на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел. Однако для внесения официальных изменений необходима инициатива со стороны Европейской комиссии. Пока в Брюсселе не раскрывают, будет ли представлено новое предложение о продлении механизма защиты и какие именно условия могут войти в окончательный вариант документа.

