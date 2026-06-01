Головна Новини Світ Європа Європа готує болісне рішення: з чим можуть зіткнутися українські чоловіки за кордоном
commentss НОВИНИ Всі новини

Європа готує болісне рішення: з чим можуть зіткнутися українські чоловіки за кордоном

У Брюсселі обговорюють обмеження для чоловіків призовного віку, а питання вже винесене на рівень міністрів країн Євросоюзу

1 червня 2026, 10:33
Кравцев Сергей

Європейський Союз може суттєво змінити правила надання тимчасового захисту українським громадянам, які змушені були залишити країну після початку повномасштабного вторгнення Росії. У Брюсселі обговорюється варіант, який здатний викликати широкий суспільний резонанс як в Україні, так і серед мільйонів українців, які мешкають у країнах ЄС.

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Euractiv, європейські чиновники розглядають можливість продовження механізму тимчасового захисту після 2027 року, проте із зміною умов його застосування. Серед пропозицій, які перебувають на стадії обговорення, — виключення із програми чоловіків призовного віку, а також осіб, які могли залишити територію України з порушенням чинних правил.

Йдеться про Директиву про тимчасовий захист, яка була активована Євросоюзом після початку повномасштабної війни та дозволила мільйонам українців легально проживати, працювати та отримувати соціальну підтримку без проходження стандартних процедур отримання притулку.

За інформацією джерел, потенційні обмеження стосуватимуться передусім нових заявників. Українці, які вже отримали статус тимчасового захисту, найімовірніше, збережуть свої права до закінчення дії існуючих рішень.

У низці європейських держав дедалі частіше звучать заклики переглянути діючу систему. Деякі уряди висловлюють занепокоєння збільшенням числа чоловіків призовного віку серед нових людей. Крім того, звучить аргумент про те, що повернення частини громадян могло б сприяти як зміцненню обороноздатності України, так і майбутньому відновленню країни після війни.

Питання обговорюватиметься на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ. Однак для внесення офіційних змін потрібна ініціатива з боку Європейської комісії. Поки що в Брюсселі не розкривають, чи буде подана нова пропозиція щодо продовження механізму захисту та які саме умови можуть увійти до остаточного варіанту документа.

Читайте також на порталі "Коментарі" — повна заборона на виїзд чоловіків віком до 23 років: на що чекати українцям у 2026 році.



Джерело: https://www.euractiv.com/
