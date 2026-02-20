logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Европа готовит дроновый ответ России: пять стран запускают масштабный военный проект
commentss НОВОСТИ Все новости

Европа готовит дроновый ответ России: пять стран запускают масштабный военный проект

Франция, Великобритания и союзники инвестируют в беспилотники, которые могут изменить правила войны и уменьшить зависимость от дорогостоящих систем ПВО

20 февраля 2026, 13:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Пять ведущих европейских государств готовятся объявить о совместной программе инвестиций в военные беспилотники, чтобы усилить свою оборонную промышленность и повысить готовность к современным угрозам. Речь идет о Франции, Германии, Италии, Польше и Великобритании, которые намерены объединить усилия в создании новых типов дронов.

Европа готовит дроновый ответ России: пять стран запускают масштабный военный проект

Дрон. Фото: из открытых источников

Как сообщает Reuters со ссылкой на документ и источники в оборонном ведомстве Польши, соответствующую инициативу планируется обсудить 20 февраля во время встречи министров обороны этих стран в Кракове. Основной целью является развитие беспилотников, в частности, перехватчиков, которые доказали свою эффективность во время войны в Украине как более доступная альтернатива дорогостоящим системам противовоздушной обороны.

Европейские союзники стремятся использовать опыт современной войны для создания новой оборонной модели, что позволит быстрее реагировать на воздушные угрозы и повысить автономность оборонного сектора. Ожидается, что министры поддержат расширение производственных возможностей военно-промышленного комплекса Европы, а также использование новых финансовых механизмов, включая кредитные программы и более гибкое финансирование оборонных расходов.

Эти шаги проходят на фоне растущей озабоченности относительно долгосрочной роли США в обеспечении безопасности Европы. Участники инициативы также подтвердят готовность координировать действия в рамках НАТО и ЕС для противодействия гибридным угрозам России.

Кроме того, страны подтвердят намерение и дальше поддерживать Украину и способствовать усилиям, направленным на достижение справедливого мира, одновременно укрепляя собственную обороноспособность в новых геополитических условиях.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина демонстрирует готовность к серьезным компромиссам ради продвижения мирных переговоров, включая обсуждение территориальных уступок и отвод войск. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов рассмотреть возможность отвода украинских сил из отдельных участков Донбасса. Тем не менее, ключевым условием остается симметричный шаг со стороны Москвы – российские войска должны отойти на аналогичное расстояние.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/europes-strongest-military-powers-plan-drone-defence-programme-2026-02-20/
Теги:

Новости

Все новости