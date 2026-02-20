Европа готовит дроновый ответ России: пять стран запускают масштабный военный проект

Пять ведущих европейских государств готовятся объявить о совместной программе инвестиций в военные беспилотники, чтобы усилить свою оборонную промышленность и повысить готовность к современным угрозам. Речь идет о Франции, Германии, Италии, Польше и Великобритании, которые намерены объединить усилия в создании новых типов дронов.

Дрон. Фото: из открытых источников

Как сообщает Reuters со ссылкой на документ и источники в оборонном ведомстве Польши, соответствующую инициативу планируется обсудить 20 февраля во время встречи министров обороны этих стран в Кракове. Основной целью является развитие беспилотников, в частности, перехватчиков, которые доказали свою эффективность во время войны в Украине как более доступная альтернатива дорогостоящим системам противовоздушной обороны.

Европейские союзники стремятся использовать опыт современной войны для создания новой оборонной модели, что позволит быстрее реагировать на воздушные угрозы и повысить автономность оборонного сектора. Ожидается, что министры поддержат расширение производственных возможностей военно-промышленного комплекса Европы, а также использование новых финансовых механизмов, включая кредитные программы и более гибкое финансирование оборонных расходов.

Эти шаги проходят на фоне растущей озабоченности относительно долгосрочной роли США в обеспечении безопасности Европы. Участники инициативы также подтвердят готовность координировать действия в рамках НАТО и ЕС для противодействия гибридным угрозам России.

Кроме того, страны подтвердят намерение и дальше поддерживать Украину и способствовать усилиям, направленным на достижение справедливого мира, одновременно укрепляя собственную обороноспособность в новых геополитических условиях.

