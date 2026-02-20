Європа готує дронову відповідь Росії: п’ять країн запускають масштабний військовий проєкт

П’ять провідних європейських держав готуються оголосити про спільну програму інвестицій у військові безпілотники, щоб посилити власну оборонну промисловість і підвищити готовність до сучасних загроз. Йдеться про Францію, Німеччину, Італію, Польщу та Велику Британію, які мають намір об’єднати зусилля у створенні нових типів дронів.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Reuters із посиланням на документ і джерела в оборонному відомстві Польщі, відповідну ініціативу планують обговорити 20 лютого під час зустрічі міністрів оборони цих країн у Кракові. Основною метою є розвиток безпілотників, зокрема перехоплювачів, які довели свою ефективність під час війни в Україні як більш доступна альтернатива дорогим системам протиповітряної оборони.

Європейські союзники прагнуть використати досвід сучасної війни для створення нової оборонної моделі, що дозволить швидше реагувати на повітряні загрози та підвищити автономність оборонного сектору. Очікується, що міністри підтримають розширення виробничих можливостей військово-промислового комплексу Європи, а також використання нових фінансових механізмів, включно з кредитними програмами та більш гнучким фінансуванням оборонних витрат.

Ці кроки відбуваються на тлі зростаючої стурбованості щодо довгострокової ролі США у гарантуванні безпеки Європи. Учасники ініціативи також підтвердять готовність координувати дії в межах НАТО та ЄС для протидії гібридним загрозам з боку Росії.

Крім того, країни підтвердять намір і надалі підтримувати Україну та сприяти зусиллям, спрямованим на досягнення справедливого миру, одночасно зміцнюючи власну обороноздатність у нових геополітичних умовах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна демонструє готовність до серйозних компромісів заради просування мирних переговорів, включаючи обговорення територіальних поступок та відведення військ. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, президент Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий розглянути можливість відведення українських сил із окремих ділянок Донбасу. Проте ключовою умовою залишається симетричний крок із боку Москви – російські війська мають відійти на аналогічну відстань.



