Европа готовит несколько планов на случай победы Трампа в США: детали

Европейский лидеры готовятся к возможному разрыву трансатлантических отношений в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах в США. Сейчас разрабатываются разные планы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Washington Post".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

WP собрало информацию сразу от 15 анонимных политиков и экспертов из пяти европейских стран и узнало, что ближайшие союзники США в Европе готовятся к возможному разрыву трансатлантических отношений с США.

По их данным, пережив одно президентство Трампа, европейские политики говорят, что они лучше подготовлены ко второму. Они разрабатывают разные планы на случай непредвиденных ситуаций в сфере безопасности и торговли.

Однако в некотором смысле они признают, что Европа сейчас менее приспособлена к тому, чтобы иметь дело с Трампом, чем раньше.

Издание отметило, что интервью с собеседниками свидетельствуют о том, что независимо от победившего регион ожидает предстоящая проверка реальности своей зависимости от Соединенных Штатов.

"Независимо от того, кто победит на выборах в США, внимание США в будущем будет все больше сосредотачиваться на Индо-Тихоокеанском регионе. Европейцам придется делать еще больше для своей безопасности", — заявил в интервью спикер Министерства обороны Германии Михаэль Штемпфле.

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