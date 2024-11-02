Что изменится для Украины после выборов в США: кто из кандидатов удобнее

Уже на следующей неделе пройдут выборы президента США, которые называют судьбоносными для будущего Украины. От следующего американского президента будут зависеть перспективы вступления Украины в НАТО, продление поставок западного оружия и условия мирных переговоров Киева с Москвой в будущем. Наблюдатели сходятся во мнении, что победу Камалы Гаррис встретят в Киеве с большим энтузиазмом, чем второй термин Дональда Трампа, чьи высказывания часто были пророссийскими. Но так ли все просто? И вообще изменится ли что-нибудь для Украины после выборов президента США? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Камала Гаррис и Дональд Трамп

В Киеве не против смены власти в Вашингтоне

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова отметил, что результаты выборов в США действительно имеют большое значение для Украины.

"Думаю, что в Киеве действительно не против смены власти в Вашингтоне, поскольку к нынешней администрации немало критических замечаний. Хотя Камала Гаррис и является частью этой администрации, ее возможное президентство может придать новый импульс отношениям, поэтому здесь есть пространство для надежд. По крайней мере, нет оснований ожидать, что она откажется от поддержки Украины, хотя многое будет зависеть, конечно, и от Конгресса, потому что именно он выделяет средства по запросу от Белого дома", – говорит эксперт.

Он добавляет, что Гаррис четко выразила поддержку Украины. То, что она осторожно высказывается скажем о теме членства Украины в НАТО, понятно, поскольку она пока не может позволять себе иметь позицию отличную от действующего президента, плюс не хочет давать каких-либо четких обещаний на эту тему.

"Что касается Дональда Трампа, то он последовательно демонстрирует критическую позицию по поддержке Украины. Считать, что это только предвыборная риторика не приходится, поскольку такая позиция вкладывается в контекст его устоявшейся позиции в отношении Украины. Если он станет президентом, перспективы дальнейшей помощи Украине действительно будут под вопросом. По крайней мере, он не будет спешить просить новый пакет помощи от Конгресса. Он неоднократно критически высказывался о предоставлении массированной помощи Украине, будет пытаться "достичь" "мира", хотя бы и за счет уступок со стороны Украины. Конечно, чисто теоретически возможны какие-либо изменения и повороты в его позиции, но это очень маловероятно", – подытожил Владимир Дубовик.

Даже среди республиканцев бытует мнение, что победит Гаррис

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко отметил, что, общаясь с американцами, он пришёл к выводу, что те не удивлены, что Камала Гаррис, которая, занимая пост вице-президента США и ничем особо ярким не засветившись, сейчас, как показывают соцопросы, даже опережает Дональда Трампа.

"Сказывается поддержка демократов и Байдена. Поэтому шансы на победу у Гаррис очень даже неплохие. В любом случае, говорят даже республиканцы, что Гаррис, скорее всего, победит. Единственное, что разрыв между Гаррис и Трампом, считают сторонники республиканцев, будет небольшой", – прокомментировал эксперт.

Сергей Дойко отметил, что он, как человек, который последние два года внимательно следит за американской политикой и за тем, что происходит внутри США, пришел к ряду умозаключений.

"Если Камала Гаррис победит, то это будет у неё первый срок президентства. И поэтому есть большой вопрос, как она себя поведёт, будучи президентом, а не вице-президентом. Но уже сейчас можно сказать, что поддержка Украины будет продолжаться. Но интересует ответ на вопрос, насколько будет сохраняться эта поддержка? Неизвестно, будет она больше, меньше или на том же уровне, что и сейчас. Тактика будет выбрана всё та же, чтобы Украина не проиграла, но и не могла быстро победить?", – задается вопросом собеседник портала "Комментарии".

Что же касается Дональда Трампа, то, поясняет Сергей Дойко, у любого человека, согласно Конституции США, есть возможность только два термина занимать должность президента.

"Трамп 45-м президентом уже был. То есть, если он станет 47 президентом, то у него это будет последний термин. Опять же, у него уже преклонный возраст. Следовательно, говорить о том, что, если Трамп не победит, то все равно в будущем сможет себя проявить, не приходится. Поэтому все последние эпатажные заявления Трампа были сделаны больше для того, чтобы притянуть к себе внимание, как общественности, так и СМИ. Поэтому нельзя сказать, что, если он станет президентом, то будет так уж плохо Украине и странам, которые поддерживают Украину. Мне кажется, что Трамп как бизнесмен, попытается максимально быстро вопрос войны в Украине решить. Это ему нужно для того, чтобы больше аккумулировать деньги внутри США, а не давать их на долгоиграющую историю, как помощь Украине годами. Вот только вопрос – как он этот вопрос собирается решить?", – отметил телеведущий.

По его мнению, вряд ли Трамп пойдёт на такие меры, как он говорит сейчас, и не даст Украине оружие. Потому что украинский вопрос на повестке дня и американцы поддерживают Украину. Поэтому вот так пойти против общественного мнения даже Трамп не способен.

"Тот вариант, что Трамп даст Украине всё необходимое для победы над Россией тоже маловероятен. Потому что есть факторы России, Китая, Северной Кореи. Поэтому Трамп будет стараться закончить горячую стадию войны, как минимум. А дальше он может занять посредническую сторону, мол он добился завершения горячей фазы войны, а теперь давайте смотреть и анализировать. Поэтому, скорее всего, будет такое "петляние" со стороны Трампа", – считает Сергей Дойко.

Подытоживая эксперт говорит, для Украины важно понимать, что, если в США победят демократы, то та история, которая есть сегодня, будет продолжаться. Если же победят республиканцы во главе с Трампом, то могут быть хотя бы какие-то, но более яркие и конкретные действия со стороны Вашингтона.

"Многое зависит от окружения Трампа, его советников, которые должны будут направить его в нужное русло. Но, то что они будут более чёткие, более резкие, нежели те люди, которые сегодня в Белом доме, это очевидно", – констатировал Сергей Дойко.

Читайте на портале "Комментарии" — на Западе намекнули на два сценария, которые ожидают Украину в случае победы Трампа на выборах.