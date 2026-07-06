Европа готовится к войне без США, но столкнулась с неожиданной проблемой

Европейские страны стремительно перестраивают свою оборонную политику, готовясь к возможному противостоянию с Россией даже в случае сокращения поддержки со стороны США. Об этом пишет The Economist, анализируя масштабные изменения, которые охватили военную промышленность и государственные бюджеты Европы.

Европейские войска. Фото: из открытых источников

По данным издания, после полномасштабного вторжения России в Украину европейские государства начали активно наращивать производство вооружений. Одним из наиболее ярких примеров стал шведский завод Hägglunds, принадлежащий британской компании BAE Systems. Еще несколько лет назад предприятие сокращало расходы ради выживания, а сегодня увеличивает производственные мощности в пять-шесть раз, чтобы удовлетворить растущий спрос на бронетехнику.

Компания выпускает боевые машины пехоты CV90, которые уже используются украинской армией. Финансовые показатели производителя также стремительно растут: за последние годы прибыль увеличилась в несколько раз, а руководство прогнозирует дальнейший рост заказов.

Однако масштабное перевооружение имеет и обратную сторону. Во многих европейских странах усиливается общественное недовольство увеличением военных расходов. В Брюсселе тысячи людей вышли на протесты с требованием направлять средства на социальные нужды, а в Италии против роста оборонного бюджета протестовали сотни тысяч граждан.

Как отмечает The Economist, чтобы выполнить обязательства НАТО и довести расходы на оборону до 3,5% ВВП, многим странам придется идти на непопулярные решения – повышать налоги, увеличивать государственный долг или сокращать финансирование социальной сферы. Некоторые государства уже начали этот процесс. Литва ввела специальный налог на безопасность, Финляндия урезала расходы на здравоохранение и социальные программы, а часть стран финансирует оборону за счет жесткой бюджетной экономии.

В то же время государства, наиболее близкие к российским границам – Польша и страны Балтии, — демонстрируют самую высокую готовность к увеличению военных расходов. Именно этот вопрос, по мнению издания, станет одним из самых острых на предстоящем саммите НАТО, где союзникам предстоит решить, готовы ли они заплатить политическую и экономическую цену за собственную безопасность.

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