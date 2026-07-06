Європа готується до війни без США, але зіткнулася з несподіваною проблемою

Європейські країни швидко перебудовують свою оборонну політику, готуючись до можливого протистояння з Росією навіть у разі скорочення підтримки з боку США. Про це пише The Economist, аналізуючи масштабні зміни, що охопили військову промисловість та державні бюджети Європи.

Європейські війська. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, після повномасштабного вторгнення Росії до України європейські держави почали активно нарощувати виробництво озброєнь. Одним із найяскравіших прикладів став шведський завод Hägglunds, що належить британській компанії BAE Systems. Ще кілька років тому підприємство скорочувало витрати заради виживання, а сьогодні збільшує виробничі потужності в п'ять-шість разів, щоб задовольнити зростаючий попит на бронетехніку.

Компанія випускає бойові машини піхоти CV90, які вже використовують українську армію. Фінансові показники виробника також стрімко зростають: за останні роки прибуток зріс у кілька разів, а керівництво прогнозує подальше зростання замовлень.

Проте масштабне переозброєння має і зворотний бік. У багатьох європейських країнах посилюється суспільна незадоволеність збільшенням військових витрат. У Брюсселі тисячі людей вийшли на протести з вимогою спрямовувати кошти на соціальні потреби, а в Італії проти зростання оборонного бюджету протестували сотні тисяч громадян.

Як зазначає The Economist, щоб виконати зобов'язання НАТО та довести витрати на оборону до 3,5% ВВП, багатьом країнам доведеться йти на непопулярні рішення – підвищувати податки, збільшувати державний борг чи скорочувати фінансування соціальної сфери. Деякі держави вже розпочали цей процес. Литва запровадила спеціальний податок на безпеку, Фінляндія урізала витрати на охорону здоров'я та соціальні програми, а частина країн фінансує оборону за рахунок жорсткої бюджетної економії.

Водночас держави, які є найближчими до російських кордонів – Польща та країни Балтії, – демонструють найвищу готовність до збільшення військових витрат. Саме це питання, на думку видання, стане одним із найгостріших на майбутньому саміті НАТО, де союзники мають вирішити, чи готові вони заплатити політичну та економічну ціну за власну безпеку.

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