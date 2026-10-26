Европа готовится назвать Россию главной угрозой: пять стран обещают не бросать Украину

Пять крупнейших европейских стран по объему оборонных расходов готовятся выступить с совместным предупреждением о российской угрозе. Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания намерены заявить, что действия Москвы представляют серьезную и долгосрочную опасность для безопасности Европы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

В черновике заявления говорится, что война России против Украины, нарушения воздушного пространства союзников, предполагаемые диверсии и гибридные атаки не смогли подорвать единство европейских государств. Министры обороны пяти стран обсуждают документ на встрече в Париже, организованной главой французского оборонного ведомства Катрин Вотрен. Окончательные формулировки еще могут измениться.

Европейские государства намерены взять на себя большую ответственность за собственную безопасность. Речь идет о модернизации вооруженных сил, повышении боеготовности и укреплении коллективной обороны НАТО. При этом США в проекте названы незаменимым союзником, но европейские участники альянса должны получить более значительную роль в принятии решений.

Отдельное внимание уделяется предполагаемым российским гибридным операциям: кибератакам, поджогам, диверсиям, вторжениям беспилотников и угрозам критической инфраструктуре. Европейские чиновники рассматривают подобные действия как попытку проверить готовность НАТО реагировать на угрозы, не допуская открытого военного столкновения.

В проекте также подчеркивается, что финансовые и регуляторные инструменты Евросоюза могут помочь нарастить оборонные возможности. При этом усилия ЕС должны дополнять НАТО, а не дублировать ее функции.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее предупреждал о попытках Москвы дестабилизировать европейские демократии и призывал укреплять оборону, снижая зависимость от США.

"Мы сохраним нашу непоколебимую приверженность поддержке Украины в ее борьбе с российской агрессией", — говорится в проекте заявления.

В нем также обещают противодействовать российскому теневому флоту и нарушениям воздушного пространства Европы. По мнению авторов документа, способность Украины защищаться остается важнейшим условием безопасности всего евроатлантического региона.

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