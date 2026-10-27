Пока США при Дональде Трампе ведут переговоры с Москвой, европейские лидеры начали искать собственные каналы связи с Владимиром Путиным. Значит ли это, что Европа боится остаться в стороне от договоренностей, и какие риски такая дипломатия создает для Украины? Портал "Комментарии" сравнил ответы трех моделей искусственного интеллекта.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат ChatGPT считает, что европейские лидеры ищут контакты с Путиным не из-за доверия к Кремлю, а из-за опасений, что США могут договориться с Москвой на собственных условиях, оставив Европу вне процесса. Собственный канал коммуникации позволил бы европейцам влиять на возможные договоренности и защищать свою безопасность.

Для Украины опасность состоит в том, что переговоры могут превратиться в торг без достаточного участия Киева. Под давлением желания быстрее завершить войну могут продвигаться решения по территориям, гарантиям безопасности или ограничениям для Украины. В то же время, сам диалог не означает измены: согласованная позиция Европы и дальнейшая поддержка Киева могут усилить ее влияние.

Чат-бот Gemini объясняет попытки возобновить контакты с Путиным страхом и политической усталостью. Затяжная война, экономическое давление, неопределенность политики США и угроза нового зимнего энергетического террора подталкивают часть европейских политиков искать выход из ситуации или снижать напряжение для собственных избирателей.

Для Украины это чревато тремя последствиями: ослаблением западного единства, усилением давления на Киев с требованием уступок и фактическим возвращением России из международной изоляции. По мнению Gemini, диалог без жесткой общей позиции может лишь усилить аппетиты Кремля.

Чат-бот Grok связывает активизацию контактов с тем, что Трамп ведет переговоры с Москвой, а Европа рискует лишиться влияния на процесс. Для Финляндии и Норвегии, граничащих с Россией, дополнительным мотивом является собственная безопасность.

Для Украины у ситуации есть две стороны. Европейцы продолжают консультироваться с Киевом и обещать поддержку, однако опасение остаться вне переговоров может подтолкнуть их давить на Украину ради скорейшего завершения войны. Главный риск – что украинские интересы уступят желанию Европы восстановить стабильность. Grok отмечает: это еще не измена, но опасный сценарий.

В заключении все три ответа сходятся в том, что Европа стремится сохранить влияние на возможные договоренности между США и Россией, а для Украины главный риск — давление с целью уступок. Отличие в ударениях: ChatGPT акцентирует внимание на необходимости участия Киева, Gemini – на ослаблении западного единства и легитимизации Кремля, а Grok – на страхе Европы потерять место за столом переговоров. Все три ответа не приравнивают сам факт контактов с Путиным к измене Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какую роковую ошибку может совершить Путин.



