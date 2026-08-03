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Европа может лишиться главных союзников Украины: в НАТО заговорили о тревожном сценарии

После ухода Стармера и возможного завершения эпохи Макрона дипломаты опасаются кризиса лидерства и ослабления поддержки Киева

3 августа 2026, 07:37
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Кравцев Сергей

Европейские союзники Украины все чаще обсуждают риск серьезного политического вакуума, который может возникнуть после ухода нынешних лидеров, играющих ключевую роль в поддержке Киева. Как сообщает The Telegraph, наибольшие опасения вызывает предстоящий уход президента Франции Эммануэля Макрона, которому после следующих выборов предстоит покинуть Елисейский дворец.

Европа может лишиться главных союзников Украины: в НАТО заговорили о тревожном сценарии

Коалиция решительных. Фото: из открытых источников

По данным издания, западные дипломаты не видят очевидного политика, способного сохранить прежний уровень французской поддержки Украины и лидерства в Европе. Особую тревогу вызывает рост популярности ультраправых сил. Среди фаворитов будущей президентской кампании называют Марин Ле Пен, которая ранее выступала за пересмотр санкционной политики в отношении России, отказ от участия Франции в военном командовании НАТО и поиск компромисса с Москвой. Левый политик Жан-Люк Меланшон, в свою очередь, неоднократно заявлял о необходимости полного выхода страны из Североатлантического альянса.

Как отмечает The Telegraph, британские власти уже анализируют возможные последствия такого развития событий для НАТО, сотрудничества в сфере безопасности и обмена разведывательной информацией. Один из западных чиновников назвал подобный сценарий "большой проблемой" для Альянса.

В качестве потенциального лидера Европы рассматривается канцлер Германии Фридрих Мерц, однако и его позиции нельзя назвать устойчивыми. Внутри правящей коалиции усиливается критика, а представители собственной партии обвиняют канцлера в недостаточно жесткой политике в отношении Москвы. В частности, ему ставят в вину отказ передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, нежелание усиливать давление на российский "теневой флот" и блокирование отдельных антироссийских инициатив ЕС.

По мнению авторов публикации, ни Польша, ни Италия также пока не готовы взять на себя роль нового европейского лидера. Единственной надеждой для сохранения нынешнего курса может стать новый британский премьер Энди Бернем, который уже продемонстрировал намерение продолжить поддержку Украины. Однако сможет ли он заменить политический тандем Макрона и Стармера, пока остается открытым вопросом.

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/08/02/the-slow-death-of-the-coalition-of-the-willing/
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