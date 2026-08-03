Європа може втратити головних союзників України: в НАТО заговорили про тривожний сценарій

Європейські союзники України все частіше обговорюють ризик серйозного політичного вакууму, який може виникнути після відходу нинішніх лідерів, які відіграють ключову роль у підтримці Києва. Як повідомляє The Telegraph, найбільші побоювання викликає майбутній відхід президента Франції Еммануеля Макрона, який після наступних виборів має залишити Єлисейський палац.

Коаліція рішучих. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, західні дипломати не бачать очевидного політика, здатного зберегти колишній рівень французької підтримки України та лідерства у Європі. Особливу тривогу викликає зростання популярності ультраправих сил. Серед фаворитів майбутньої президентської кампанії називають Марін Ле Пен, яка раніше виступала за перегляд санкційної політики щодо Росії, відмова від участі Франції у військовому командуванні НАТО та пошук компромісу з Москвою. Лівий політик Жан-Люк Меланшон у свою чергу неодноразово заявляв про необхідність повного виходу країни з Північноатлантичного альянсу.

Як зазначає The Telegraph, британська влада вже аналізує можливі наслідки такого розвитку подій для НАТО, співпраці у сфері безпеки та обміну розвідувальною інформацією. Один із західних чиновників назвав подібний сценарій "великою проблемою" для Альянсу.

Як потенційний лідер Європи розглядається канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, однак і його позиції не можна назвати стійкими. Усередині правлячої коаліції посилюється критика, а представники власної партії звинувачують канцлера у недостатньо жорсткій політиці щодо Москви. Зокрема йому ставлять у провину відмову передавати Україні далекобійні ракети Taurus, небажання посилювати тиск на російський "тіньовий флот" та блокування окремих антиросійських ініціатив ЄС.

На думку авторів публікації, ні Польща, ні Італія також поки що не готові взяти на себе роль нового європейського лідера. Єдиною надією для збереження нинішнього курсу може стати новий британський прем'єр Енді Бернем, який продемонстрував намір продовжити підтримку України. Проте чи зможе він замінити політичний тандем Макрона та Стармера, поки що залишається відкритим питанням.

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