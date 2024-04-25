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Европа может умереть: Макрон переполошил всех заявлением о рисках в ближайшие годы

Лидер Франции предупредил, что в мире "правила игры изменились"

сегодня, 13:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страны Европы могут столкнуться с "большими рисками" в ближайшие годы. Существует риск, что Европа может быть ослаблена. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает "BFM-TV".

Европа может умереть: Макрон переполошил всех заявлением о рисках в ближайшие годы

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Во время своего выступления в Сорбонне французский президент заявил о "большом риске" увидеть Европу ослабленной мировыми потрясениями на горизонте следующего десятилетия.

"Риск быть ослабленным или даже пониженным — огромный, потому что мы находимся в беспрецедентный момент потрясений в мире, ускорение больших трансформаций", — сказал Макрон.

Лидер Франции предупредил, что Европа "может умереть" в мире, где "правила игры изменились".

"Мы должны осознавать, что наша сегодняшняя Европа смертна, она может умереть", — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Президент отметил, что нужно уже сейчас делать выбор по вопросу мира и войны на континенте, а также по цифровому переходу, искусственному интеллекту и даже окружающей среде.                                                                                                 

Западные СМИ обращают внимание, что президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время пытается играть первую скрипку в ЕС, тем самым претендуя на роль лидера в Европе, хотя не все страны ЕС воспринимают его таковым.

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Источник: https://www.bfmtv.com/politique/elysee/notre-europe-peut-mourir-la-mise-en-garde-de-macron-face-aux-bouleversements-du-monde_AD-202404250440.html
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