Европа может умереть: Макрон переполошил всех заявлением о рисках в ближайшие годы

Страны Европы могут столкнуться с "большими рисками" в ближайшие годы. Существует риск, что Европа может быть ослаблена. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает "BFM-TV".

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Во время своего выступления в Сорбонне французский президент заявил о "большом риске" увидеть Европу ослабленной мировыми потрясениями на горизонте следующего десятилетия.

"Риск быть ослабленным или даже пониженным — огромный, потому что мы находимся в беспрецедентный момент потрясений в мире, ускорение больших трансформаций", — сказал Макрон.

Лидер Франции предупредил, что Европа "может умереть" в мире, где "правила игры изменились".

"Мы должны осознавать, что наша сегодняшняя Европа смертна, она может умереть", — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Президент отметил, что нужно уже сейчас делать выбор по вопросу мира и войны на континенте, а также по цифровому переходу, искусственному интеллекту и даже окружающей среде.

Западные СМИ обращают внимание, что президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время пытается играть первую скрипку в ЕС, тем самым претендуя на роль лидера в Европе, хотя не все страны ЕС воспринимают его таковым.

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