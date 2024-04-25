Европа может умереть: Макрон переполошил всех заявлением о рисках в ближайшие годы

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Кравцев Сергей
Страны Европы могут столкнуться с "большими рисками" в ближайшие годы. Существует риск, что Европа может быть ослаблена. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает "BFM-TV".
Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников
Во время своего выступления в Сорбонне французский президент заявил о "большом риске" увидеть Европу ослабленной мировыми потрясениями на горизонте следующего десятилетия.
Лидер Франции предупредил, что Европа "может умереть" в мире, где "правила игры изменились".
Президент отметил, что нужно уже сейчас делать выбор по вопросу мира и войны на континенте, а также по цифровому переходу, искусственному интеллекту и даже окружающей среде.
Западные СМИ обращают внимание, что президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время пытается играть первую скрипку в ЕС, тем самым претендуя на роль лидера в Европе, хотя не все страны ЕС воспринимают его таковым.
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