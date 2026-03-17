Европа на грани экокатастрофы: что произошло

Страны Европейского Союза предупреждают об угрозе масштабной экологической катастрофы из-за российского LNG-танкера Arctic Metagaz, дрейфующего в Средиземном море. Как сообщает Reuters, Италия, Франция и еще семь государств ЕС обратились в Европейскую комиссия с призывом немедленно вмешаться в ситуацию. Судно находится в водах между Мальтой и Италией.

Российский LNG-танкер Arctic Metagaz. Фото: из открытых источников

В письме Еврокомиссии отмечается, что нестабильное состояние танкера вместе с характером груза создает "непосредственную и серьезную угрозу большой экологической катастрофы в самом сердце морского пространства Союза".

В Москве подтвердили факт дрейфа. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия поддерживает контакт с владельцем судна и иностранными органами, но подчеркнула: ответственность за разрешение ситуации лежит на прибрежных странах.

По ее словам, на борту нет экипажа, однако судно перевозит около 700 тонн топлива и значительные объемы газа, что повышает риски в случае аварии.

В ЕС подчеркивают, что танкер принадлежит так называемому "теневому флоту" России, который используется для обхода санкций, введенных после полномасштабного вторжения в Украину.

Таким образом, инцидент с Arctic Metagaz выходит за рамки технической проблемы и превращается в серьезный вызов для экологической безопасности Европы. Брюссель теперь должен найти решение, которое позволит избежать катастрофы и в то же время не взорвать санкционную политику в отношении РФ.

Читайте на портале "Комментарии" — в Европе хватаются за головы: почему танкеры из СПГ разворачиваются уже в пути.

Также издание "Комментарии" сообщало – в центральной части Средиземного моря зафиксирован серьезный инцидент с российским судном, входящим в так называемый "теневой флот". Речь идет о танкере для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) Arctic Metagaz, на борту которого вспыхнул мощный пожар.




