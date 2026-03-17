logo

BTC/USD

74372

ETH/USD

2344.02

USD/UAH

43.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Европа на грани экокатастрофы: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Европа на грани экокатастрофы: что произошло

Судно с топливом и газом повисло между Мальтой и Италией: ЕС бьет тревогу из-за "теневого флота" РФ

17 марта 2026, 17:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Страны Европейского Союза предупреждают об угрозе масштабной экологической катастрофы из-за российского LNG-танкера Arctic Metagaz, дрейфующего в Средиземном море. Как сообщает Reuters, Италия, Франция и еще семь государств ЕС обратились в Европейскую комиссия с призывом немедленно вмешаться в ситуацию. Судно находится в водах между Мальтой и Италией.

Российский LNG-танкер Arctic Metagaz. Фото: из открытых источников

В письме Еврокомиссии отмечается, что нестабильное состояние танкера вместе с характером груза создает "непосредственную и серьезную угрозу большой экологической катастрофы в самом сердце морского пространства Союза".

В Москве подтвердили факт дрейфа. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия поддерживает контакт с владельцем судна и иностранными органами, но подчеркнула: ответственность за разрешение ситуации лежит на прибрежных странах.

По ее словам, на борту нет экипажа, однако судно перевозит около 700 тонн топлива и значительные объемы газа, что повышает риски в случае аварии.

В ЕС подчеркивают, что танкер принадлежит так называемому "теневому флоту" России, который используется для обхода санкций, введенных после полномасштабного вторжения в Украину.

Таким образом, инцидент с Arctic Metagaz выходит за рамки технической проблемы и превращается в серьезный вызов для экологической безопасности Европы. Брюссель теперь должен найти решение, которое позволит избежать катастрофы и в то же время не взорвать санкционную политику в отношении РФ.

Читайте на портале "Комментарии" — в Европе хватаются за головы: почему танкеры из СПГ разворачиваются уже в пути.

Также издание "Комментарии" сообщало – в центральной части Средиземного моря зафиксирован серьезный инцидент с российским судном, входящим в так называемый "теневой флот". Речь идет о танкере для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) Arctic Metagaz, на борту которого вспыхнул мощный пожар.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/business/energy/mediterranean-states-say-adrift-russian-tanker-is-imminent-serious-threat-2026-03-16/
Теги:

Новости

Все новости