Європа на межі екокатастрофи: що сталося

Країни Європейського Союзу попереджають про загрозу масштабної екологічної катастрофи через російський LNG-танкер Arctic Metagaz, який дрейфує у Середземному морі. Як повідомляє Reuters, Італія, Франція та ще сім держав ЄС звернулися до Європейська комісія із закликом негайно втрутитися у ситуацію. Судно перебуває у водах між Мальта та Італія.

Російський LNG-танкер Arctic Metagaz. Фото: з відкритих джерел

У листі до Єврокомісії зазначається, що нестабільний стан танкера разом із характером вантажу створює "безпосередню та серйозну загрозу великої екологічної катастрофи в самому серці морського простору Союзу".

У Москві підтвердили факт дрейфу. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія підтримує контакт із власником судна та іноземними органами, але наголосила: відповідальність за вирішення ситуації лежить на прибережних країнах.

За її словами, на борту немає екіпажу, однак судно перевозить близько 700 тонн палива та значні обсяги природного газу, що підвищує ризики у разі аварії.

У ЄС підкреслюють, що танкер належить до так званого "тіньового флоту" Росії, який використовується для обходу санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення в Україну.

Таким чином, інцидент із Arctic Metagaz виходить за рамки технічної проблеми і перетворюється на серйозний виклик для екологічної безпеки Європи. Брюссель тепер має знайти рішення, яке дозволить уникнути катастрофи та водночас не підірвати санкційну політику щодо РФ.

