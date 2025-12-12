Европа наконец-то нашла способ остановить «теневой флот» РФ

Европейский Союз готовит новые меры против российского "теневого флота", стремясь ограничить доходы Москвы и усилить контроль над судами, которые могут представлять угрозу подводной инфраструктуре. Об этом сообщает EurActiv.

Страны ЕС согласовывают единое толкование Конвенции ООН по морскому праву, чтобы расширить полномочия национальных служб. Новые подходы должны позволить европейским властям проводить досмотр судов, которые могут быть причастны к рискам для подводных кабелей и газопроводов.

За последний год в Европе зафиксировали несколько диверсий на морском дне, в которых фигурировали суда, связанные с так называемым "теневым флотом" России. Эти инциденты выявили ключевую проблему: европейским государствам сложно подняться на борт подозрительных кораблей, провести полноценный осмотр или задержать экипаж. Значительная часть таких судов использует фальсифицированные данные, скрывает реальный маршрут и нередко меняет флаги. Подобные схемы осложняют установление их юрисдикции и делают вмешательство со стороны государств почти невозможным.

Теперь в ЕС фактически заявляют о праве подниматься на борт судов в открытом море, если они идут без флага, под фиктивным флагом или нарушают правила регистрации. Это позволит пресекать работу судов, которые незаконно используют флаги других государств.

Ожидается, что новые правила могут вступить в силу уже в ближайшее время. Отдельные страны, включая Данию, уже начали усиливать контроль над российским "теневым флотом", заявляя о необходимости более жесткого реагирования на угрозы морской безопасности Европы.

