Європа нарешті знайшла спосіб зупинити «тіньовий флот» РФ

Європейський Союз готує нові заходи проти російського "тіньового флоту", прагнучи обмежити доходи Москви та посилити контроль над судами, які можуть загрожувати підводній інфраструктурі. Про це повідомляє EurActiv.

Тіньовий флот РФ. Фото: з відкритих джерел

Країни ЄС узгоджують єдине тлумачення Конвенції ООН з морського права, щоб розширити повноваження національних служб. Нові підходи мають дозволити європейській владі проводити огляд суден, які можуть бути причетні до ризиків для підводних кабелів та газопроводів.

За останній рік у Європі зафіксували кілька диверсій на морському дні, в яких фігурували судна, пов'язані з так званим "тіньовим флотом" Росії. Ці інциденти виявили ключову проблему: європейським державам важко піднятися на борт підозрілих кораблів, провести повноцінний огляд чи затримати екіпаж. Значна частина таких судів використовує сфальсифіковані дані, приховує реальний маршрут і нерідко змінює прапори. Подібні схеми ускладнюють встановлення їхньої юрисдикції та роблять втручання з боку держав майже неможливим.

Тепер у ЄС фактично заявляють про право підніматися на борт суден у відкритому морі, якщо вони йдуть без прапора, під фіктивним прапором чи порушують правила реєстрації. Це дозволить припиняти роботу судів, які незаконно використовують прапори інших держав.

Очікується, що нові правила можуть набути чинності вже найближчим часом. Окремі країни, включно з Данією, вже почали посилювати контроль над російським "тіньовим флотом", заявляючи про необхідність жорсткішого реагування на загрози морській безпеці Європи.

Читайте також на порталі "Коментарі" — морські дрони Служби безпеки України Sea Baby вразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO і VIRAT, які належать "тіньовому флоту" РФ. Про це пише низка українських ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбі, це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.



