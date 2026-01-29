Европа в последнее время все чаще становится объектом резкой критики со стороны мировых лидеров – от президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина до президента России Владимира Путина и даже президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет The Economist, отмечая, что эти замечания часто отражают внутренние политические интересы самих критиков, а не только оценку состояния Евросоюза.

Издание констатирует, что Европу все чаще изображают как "слабую и надоедливую". Дональд Трамп регулярно обвиняет европейцев в неблагодарности и саморазрушении из-за миграционной политики. Во время выступления в Давосе он заявил, что Европа "становится неузнаваемой из-за мигрантов", а также подверг сомнению надежность союзников по НАТО.

Критику со стороны Вашингтона усилил и госсекретарь США Марк Рубио, заявив, что Франция и Германия годами недофинансировали оборону, пытаясь сохранить щедрые социальные программы. По оценкам западных дипломатов, Пекин воспринимает Европу как разделенный и малоконкурентный регион, ослабление социальной модели которого Китаю выгодно.

Особое место занимает российская позиция. Презрение Владимира Путина в Европу имеет глубокие идеологические корни. Прокремлевские эксперты заявляют, что Россия окончательно отказалась от "европейских иллюзий" и позиционирует себя как евразийское государство, ориентированное на Восток.

Критикует Европу и президент Украины Владимир Зеленский, который в Давосе назвал ЕС "фрагментированным калейдоскопом" государств, часто не хватает единства и решительности. В то же время The Economist отмечает: несмотря на все недостатки, Европа остается ключевым и щедрым партнером Украины.

"Европа может быть надоедливой, но она не обречена быть слабой", — заключает издание.

